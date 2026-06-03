«Фора» купила мережу «Бадьорий»

Мережа магазинів «Фора» суттєво збільшує свою присутність у столичному регіоні завдяки приєднанню близько 180 торгових точок мережі «Бадьорий»

Угоду щодо отримання контролю над компанією Недлес, яка управляє цими магазинами, завершило ПАТ «ЗНВКІФ «Бенефіт», що входить до складу Fozzy Group. Про це повідомляє Асоціація ритейлерів України (RAU) з посиланням на пресслужбу «Фора».

Передумови для угоди з’явилися ще навесні цього року. Наприкінці березня Антимонопольний комітет України надав співвласнику Fozzy Group Володимиру Костельману дозвіл на придбання контролю над мережею Бадьорий. Відповідне рішення було оприлюднене на сайті регулятора.

Згідно з даними YouControl, у 2025 році виручка ТОВ «Недлес» досягла 2,8 млрд грн, що на 68,5% перевищує показник попереднього року.

У «Фора» зазначають, що придбання мережі відповідає довгостроковому курсу компанії на розвиток формату магазинів біля дому. Завдяки угоді ритейлер планує зміцнити позиції у Києві та Київській області, підвищити ефективність операційних процесів і розширити доступ покупців до готових страв, кави, товарів щоденного попиту та акційних пропозицій.

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За словами генерального директора «Фора» Дмитра Фільченкова, споживачі дедалі частіше віддають перевагу невеликим магазинам поруч із місцем проживання, де можна швидко придбати необхідні товари. Він зазначив, що міжнародні дослідження NielsenIQ та YouGov відносять convenience-формат до найбільш швидкозростаючих напрямів сучасного ритейлу, тому компанія розглядає цей сегмент як один із ключових для подальшого розвитку по всій країні.

Після завершення угоди магазини «Бадьорий» поки що працюватимуть у звичному режимі. Інтеграція до структури «Фора» відбуватиметься поступово. Компанія заявляє про намір зберегти команду, чинні партнерські відносини та враховувати специфіку кожної торгової точки під час подальших змін.

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