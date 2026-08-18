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У Києві відбудеться Power Payment Summit: Ukraine–Europe Bridge

18.08.2026 20:30
Микола Деркач

10 вересня 2026 року в Києві відбудеться Power Payment Summit: Ukraine–Europe Bridge — міжнародний форум, присвячений розвитку платіжної індустрії України та її інтеграції з європейським ринком

У Києві відбудеться Power Payment Summit: Ukraine–Europe Bridge

Подія пройде у Hyatt Regency Kyiv. Організатором виступає ProMoney. Саміт проводиться у співпраці з IFC / World Bank Group та у партнерстві із SECO.

Power Payment Summit збере представників регуляторів, міжнародних фінансових інституцій, банків, PSP, fintech-компаній, платіжних систем, інвесторів і керівників бізнесу. Учасники обговорять, як змінюється платіжна інфраструктура України та які можливості відкриває подальше зближення з європейським фінансовим ринком.

Форум відкриє голова правління European Payments Council (EPC) Гейс Баудевейн. Він представить європейський погляд на майбутнє платежів та розвиток зв’язків між українським і європейським платіжними ринками.

У програмі також очікується участь експертів World Bank, IFC, НБУ, EPI Company (WERO), Raiffeisen Bank, BIZUM, Асоціації ЕМА та інших представників галузі.

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Серед ключових тем саміту — готовність України до SEPA та подальшої європейської платіжної інтеграції, розвиток миттєвих платежів та A2A, майбутнє карткових платежів, open banking як основа для нових фінансових продуктів, а також платіжна безпека й довіра в умовах європейського регуляторного середовища.

Окрему увагу учасники приділять ролі платежів як стратегічної інфраструктури української економіки та тому, як міжнародний досвід може вплинути на подальший розвиток фінансових сервісів в Україні.

Power Payment Summit: Ukraine–Europe Bridge відбудеться 10 вересня 2026 року в Hyatt Regency Kyiv.

Деталі та реєстрація: https://payment.promoney-events.com/

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Рубрики: Події
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