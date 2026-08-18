В Україні запустили бізнес-інкубатор для молоді

Мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес спільно з Мінцифрою запускає національний бізнес-інкубатор Youthquake для школярів і студентів. Учасники зможуть розробити власний продукт, попрацювати з менторами та позмагатися за фінансування на розвиток стартапів

Хто може взяти участь

Youthquake розрахований на школярів віком 13-17 років і студентів від 18 до 25 років. Загалом програма має об’єднати понад 1 тис. учасників, які протягом трьох місяців працюватимуть над власними бізнес-ідеями та продуктами.

Для школярів передбачена базова програма з підприємництва: учасники вивчатимуть потреби клієнтів, формуватимуть концепцію та структуруватимуть свої проєкти.

Студенти працюватимуть із поглибленими інструментами: тестуватимуть бізнес-гіпотези, аналізуватимуть ринок і розвиватимуть MVP — мінімально життєздатну версію продукту, яку можна перевірити на реальних користувачах.

Навчання складатиметься з трьох паралельних форматів. Національний лекторій буде присвячений аналізу ринку та підготовці бізнес-плану. Під час Мотивувального лекторію засновники компаній ділитимуться досвідом і розбиратимуть практичні кейси.

У межах Поглибленого лекторію-інтенсиву команди працюватимуть із менторами та готуватимуть презентації своїх проєктів. Офлайн-буткемпи проведуть у 11 містах на базі центрів Дія.Бізнес, а для команд з інших населених пунктів передбачений онлайн-формат.

Які стартапи шукають

Учасники зможуть розвивати проєкти за шістьма напрямами:

Digital Products — мобільні застосунки, вебплатформи, маркетплейси та IoT-сервіси;

Manufacturing Projects — фізичні товари, власні бренди й інноваційні виробництва;

Service Solutions — B2B-рішення, освітні, медичні та технологічні сервіси;

STEAM / Science-intensive Projects — наукові й технологічні розробки;

GreenTech — рішення у сфері сталої енергетики, переробки та захисту довкілля;

AgroTech — технології, автоматизація та аналітика для агробізнесу.

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Які гранти отримають учасники

За підсумками навчання та проміжних пітчингів фінансування отримають 40 команд.

Десять проєктів у категорії GreenTech отримають по ₴207 500. Ще чотири команди школярів зможуть залучити по ₴250 тис., а чотири студентські команди — по ₴500 тис.

Окремо Львівська міська рада профінансує 20 місцевих проєктів, кожен із яких отримає по ₴200 тис.

Завершить програму Grand Demo Day, під час якого фіналісти презентують свої розробки інвесторам та експертам. Головний переможець серед школярів отримає ₴500 тис., а серед студентів — ₴1,5 млн.

Подати заявку на участь у Youthquake можна до 18 вересня 2026 року включно на офіційному сайті https://www.youthquake.com.ua/. Школярам потрібно описати свою бізнес-ідею, а студентам — також додати презентацію MVP обсягом до 10 слайдів.

Редакція PSM звертає увагу, що Youthquake орієнтований не лише на команди з уже створеними прототипами. Школярі можуть долучитися на етапі ідеї, тоді як студентська програма передбачає роботу з уже підготовленим MVP.

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Джерело: Міністерство цифрової трансформації України.