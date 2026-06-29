IT Arena запрошує стартапи позмагатися за $12,5 млн

IT Arena розпочала прийом заявок на щорічне змагання для технологічних команд — Startup Competition 2026. Конкурс обʼєднає найперспективніших розробників, підприємців і глобальних інвесторів

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що цьогоріч інвестори готові вкласти в українські ідеї рекордну суму — загальний інвестиційний фонд змагання вже перевищив $12,5 мільйона і продовжує зростати. Крім можливості залучити інвестиції, найкращі команди розділять $60 000 грантового призового фонду на розвиток свого продукту.

Стартапи змагатимуться у двох категоріях: general та defense-tech & dual-use.

Хто може подати заявку:

стартапи, зареєстровані в Україні;

команди, що мають підтверджені продажі від $10 000 або залучили інвестиції чи гранти від $25 000;

проєкти на стадії MVP або вище;

команди, які не мають у складі громадян росії чи білорусі;

фахівці, готові презентувати свій проєкт офлайн.

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Що чекає на учасників

З усіх заявок журі відбере 50 півфіналістів, а 10 найкращих команд вийдуть до фіналу та презентують свої стартапи на головній сцені.

Це шанс запітчити власні рішення понад 150 інвесторам з України, Європи, США та Близького Сходу. Також команди розгорнуть стенди зі своїми продуктами на виставкових алеях Startup Expo або Defence Expo під час конференції.

Коли: 25-27 вересня

Де: Львів

Дедлайн подання заявок: 4 вересня включно

Дізнатися деталі та зареєструвати команду можна за посиланням.

Редакція PSM звертає увагу, що Startup Competition від IT Arena є одним із найбільших майданчиків для українських технологічних компаній, які прагнуть залучити міжнародних інвесторів. Участь у конкурсі дає стартапам можливість не лише поборотися за фінансування, а й представити свої розробки потенційним партнерам і клієнтам з усього світу.

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