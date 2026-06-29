IT Arena запрошує стартапи позмагатися за $12,5 млн

IT Arena розпочала прийом заявок на щорічне змагання для технологічних команд — Startup Competition 2026. Конкурс обʼєднає найперспективніших розробників, підприємців і глобальних інвесторів
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
Зазначається, що цьогоріч інвестори готові вкласти в українські ідеї рекордну суму — загальний інвестиційний фонд змагання вже перевищив $12,5 мільйона і продовжує зростати. Крім можливості залучити інвестиції, найкращі команди розділять $60 000 грантового призового фонду на розвиток свого продукту.
Стартапи змагатимуться у двох категоріях: general та defense-tech & dual-use.
Хто може подати заявку:
- стартапи, зареєстровані в Україні;
- команди, що мають підтверджені продажі від $10 000 або залучили інвестиції чи гранти від $25 000;
- проєкти на стадії MVP або вище;
- команди, які не мають у складі громадян росії чи білорусі;
- фахівці, готові презентувати свій проєкт офлайн.
Читайте також: Гранти до €2 млн та підтримка бізнесу: добірка можливостей
Що чекає на учасників
З усіх заявок журі відбере 50 півфіналістів, а 10 найкращих команд вийдуть до фіналу та презентують свої стартапи на головній сцені.
Це шанс запітчити власні рішення понад 150 інвесторам з України, Європи, США та Близького Сходу. Також команди розгорнуть стенди зі своїми продуктами на виставкових алеях Startup Expo або Defence Expo під час конференції.
Коли: 25-27 вересня
Де: Львів
Дедлайн подання заявок: 4 вересня включно
Дізнатися деталі та зареєструвати команду можна за посиланням.
Редакція PSM звертає увагу, що Startup Competition від IT Arena є одним із найбільших майданчиків для українських технологічних компаній, які прагнуть залучити міжнародних інвесторів. Участь у конкурсі дає стартапам можливість не лише поборотися за фінансування, а й представити свої розробки потенційним партнерам і клієнтам з усього світу.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Скільки ЄСВ сплатили українці за 5 місяців 2026
3 ШІ-акції, на які варто звернути увагу