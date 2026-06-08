Гранти до €2 млн та підтримка бізнесу: добірка можливостей

У червні українські підприємці, громадські організації та освітні установи можуть залучити фінансування на розвиток бізнесу, соціальних проєктів, професійне навчання та інновації. Серед актуальних програм — гранти для мікробізнесу, підтримка жінок-підприємиць, соціальних ініціатив та масштабних міжнародних проєктів

У червні відкрито низку грантових програм для українського бізнесу, громадських організацій та освітніх установ.

Програма «Рух вперед: гранти та консультування мікропідприємств» пропонує до €8 тис. на відновлення та розвиток бізнесу в прифронтових регіонах. Кошти можна спрямувати на закупівлю обладнання, сировини, енергоефективні рішення, маркетинг або релокацію. Пріоритет мають жінки-підприємиці, ветерани та внутрішньо переміщені особи. Дедлайн — 11 червня.

Транскордонна програма Interreg NEXT Польща–Україна надає до €90 тис. на проєкти у сфері циркулярної економіки, управління відходами та екологічних інновацій. Подаватися можуть органи влади, освітні установи та громадські організації із західних областей України. Заявки приймають до 24 червня.

Helvetas Swiss Intercooperation проводить конкурс для самозайнятих осіб та представників вразливих категорій населення. Максимальна сума підтримки становить ₴139 100. Фінансування дозволено використати на обладнання, витратні матеріали та консультаційні послуги. Дедлайн — 12 червня.

ПРООН оголосила грантову програму до $50 тис. для розвитку соціальних і реабілітаційних послуг, а також створення безбар’єрного середовища. Участь можуть брати громадські та благодійні організації з досвідом реалізації соціальних проєктів. Кінцевий термін подачі заявок — 10 червня.

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Ще одна ініціатива Helvetas Ukraine спрямована на підтримку професійного навчання дорослих. Організації можуть отримати до ₴21 400 на одного учасника для підготовки фахівців у сферах будівництва, енергетики, машинобудування, агросектору та послуг. Дедлайн — 25 червня.

Для інноваційних проєктів у сфері транспорту діє програма EIT Urban Mobility із фінансуванням до €2 млн. Вона підтримує рішення у галузях міської логістики, громадського транспорту, електрифікації та цифрового управління мобільністю. Подання заявок триває до 18 червня.

Жінки-підприємиці можуть взяти участь у міжнародному конкурсі Cartier Women’s Initiative. Переможниці отримають гранти від $30 тис. до $100 тис., а також доступ до менторства та міжнародної спільноти. Дедлайн — 16 червня.

Окремо ACTED та UKaid надають до £20 тис. громадським організаціям для покращення доступу до базових послуг у громадах Харківської та Запорізької областей. Подати заявку можна до 15 червня.

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