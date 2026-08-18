BlaBlaCar хоче продавати залізничні квитки в Україні

BlaBlaCar розглядає можливість виходу на ринок продажу залізничних квитків в Україні. Компанія хоче протестувати новий напрям у 2027 році та паралельно розширює функціональність сервісу для спільних поїздок й автобусних перевезень

Про плани компанії розповів генеральний директор BlaBlaCar у Центральній та Східній Європі Роман Мірошніченко в інтерв’ю Forbes, пише dev.ua.

Продаж залізничних квитків через BlaBlaCar

Компанія розглядає партнерство з Укрзалізницею, однак остаточну модель співпраці ще не визначила. Зараз BlaBlaCar вивчає український ринок, після чого планує ухвалити фінальне рішення щодо запуску послуги.

Перший етап має пройти у тестовому форматі у 2027 році. За його результатами компанія оцінить попит та ефективність моделі й за потреби скоригує формат роботи.

Монетизувати продаж залізничних квитків BlaBlaCar може за допомогою комісії або націнки на квиток. Конкретний варіант також залежатиме від результатів дослідження та домовленостей із партнерами.

За словами Мірошніченка, компанія бачить потенціал не лише в Україні, а й на європейських ринках, де залізничні перевезення вже лібералізовані. Серед прикладів він назвав Німеччину та Польщу.

У 2025 році українською залізницею скористалися близько 28 млн пасажирів, тоді як у Польщі пасажиропотік перевищив 400 млн осіб. У BlaBlaCar вважають, що відкриття ринку може суттєво збільшити роль залізниці, а горизонт розвитку цього напряму компанія оцінює у 5-10 років.

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Які нові функції готує BlaBlaCar

Окремо BlaBlaCar планує протягом 2026 року запустити понад 20 нових функцій. Частина з них безпосередньо змінюватиме взаємодію пасажирів і водіїв, інші стосуватимуться технічної роботи сервісу.

Компанія вже запустила мультипублікацію спільних поїздок, а також можливість для пасажира домовлятися з водієм про іншу ціну, якщо необхідно незначно змінити місце посадки або висадки.

Одним із наступних великих оновлень стане GPS-трекінг. Пасажири зможуть у реальному часі бачити місцеперебування водія, оцінювати можливе запізнення та точніше планувати час зустрічі.

Найближчим часом BlaBlaCar також збирається тестувати нові способи оплати та додаткові можливості для бронювання автобусних квитків.

Редакція PSM звертає увагу, що вихід BlaBlaCar у сегмент залізничних квитків може посилити конкуренцію серед цифрових сервісів для планування поїздок в Україні. Для користувачів це потенційно означатиме можливість порівнювати й комбінувати кілька видів транспорту в межах однієї платформи.

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