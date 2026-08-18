close-btn
PaySpaceMagazine

Учені випадково створили новий матеріал у космосі

18.08.2026 14:00
Микола Деркач

Під час експерименту на Китайській космічній станції науковці несподівано отримали нову інтерметалічну сполуку міді та вісмуту Cu20Bi9. Спочатку дослідники вивчали зовсім інший сплав, однак побічний результат виявився настільки незвичним, що тепер команда окремо досліджує властивості нового матеріалу та можливості його практичного застосування

Учені випадково створили новий матеріал у космосі

Фото: magnific.com/starline

Несподіване відкриття в умовах мікрогравітації

Cu20Bi9 утворилася під час експериментів зі сплавом Cu75Sn13Bi12 в умовах мікрогравітації. Первинною метою роботи було з’ясувати, як у космосі відбувається розділення рідкої фази та як змінюється мікроструктура матеріалу під час затвердіння.

Однак у процесі дослідники зафіксували появу раніше невідомої інтерметалічної сполуки.

«Відкриття інтерметалічної сполуки Cu20Bi9 стало для нас цілковитою несподіванкою, — сказав Веньцзюнь Сє. — Початковою метою нашого космічного експерименту із затвердіння сплаву Cu75Sn13Bi12 було дослідити кінетику розділення рідкої фази та еволюцію мікроструктур, що формуються під час затвердіння в умовах мікрогравітації у космосі».

Після повернення зразків на Землю Цічао Чжун та Веньцзюнь Сє виявили Cu20Bi9 не лише в матеріалах, які перебували на орбіті, а й у контрольних зразках, створених у земних умовах.

Також читайте: Науковці планують дослідити печери Титана — НАСА

Чому матеріал зацікавив науковців

Особливість відкриття полягає в тому, що за нормального тиску в подвійній системі міді та вісмуту Cu-Bi інтерметалічні фази зазвичай не утворюються. Раніше відомі сполуки такого типу вдавалося синтезувати лише за високого тиску.

Саме тому можливість відносно легко отримувати Cu20Bi9 як у космосі, так і на Землі стала важливою частиною відкриття.

Елементарна комірка нового матеріалу складається з 80 атомів міді та 36 атомів вісмуту. За словами Сє, її структура «схожа на квадратну коробку цукерок».

Комп’ютерне моделювання також показало високу стабільність сполуки: атоми всередині структури зазнають лише незначних зміщень.

Що досліджуватимуть далі

Тепер науковці намагаються встановити механізм утворення Cu20Bi9 та зрозуміти, чому сполука, схоже, виникає саме в системі Cu75Sn13Bi12.

Команда також продовжує вивчати її фізичні та хімічні властивості. У перспективі дослідники хочуть оцінити, чи можна використовувати матеріал у практичних технологіях як на Землі, так і під час майбутніх космічних місій.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Учені відкрили абсолютно новий обʼєкт у космосі

Вчені створили батарею, яка працює вже два століття

Коли настане кінець життя на Землі — учені

Джерело: AIP.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
google news
Новини по темі
Науковці планують дослідити печери Титана — НАСА 17.08.2026

Науковці планують дослідити печери Титана — НАСА
Учені відкрили абсолютно новий обʼєкт у космосі 17.08.2026

Учені відкрили абсолютно новий обʼєкт у космосі
Вчені створили батарею, яка працює вже два століття 16.08.2026

Вчені створили батарею, яка працює вже два століття
Коли настане кінець життя на Землі — учені 16.08.2026

Коли настане кінець життя на Землі — учені
Учені назвали найгірший рік в історії людства 14.08.2026

Учені назвали найгірший рік в історії людства
Чому людство досі не знайшло позаземне життя — відповідь вчених 13.08.2026

Чому людство досі не знайшло позаземне життя — відповідь вчених

Вибір редакції
Всі
Фінансова стійкість, ШІ та інвестиції: як COMFY готується до нових викликів — інтерв’ю з Анною Демченко
ТОП статей 18.08.2026

Фінансова стійкість, ШІ та інвестиції: як COMFY готується до нових викликів — інтерв’ю з Анною Демченко

 Обмеження інтерчейнджу в Європі: що показують дані центральних банків
ТОП статей 17.08.2026

Обмеження інтерчейнджу в Європі: що показують дані центральних банків

 Ризики, інвестиції та масштабування: як Kormotech управляє фінансами — інтерв’ю з Юлією Опаленик
ТОП статей 14.08.2026

Ризики, інвестиції та масштабування: як Kormotech управляє фінансами — інтерв’ю з Юлією Опаленик

 Огляд платіжних сервісів України: великі гравці ринку онлайн-оплат
ТОП статей 12.08.2026

Огляд платіжних сервісів України: великі гравці ринку онлайн-оплат

Останні новини
Сьогодні  17:30

Ця криптовалюта зросла на 5000% за тиждень

 Сьогодні  17:00

НБУ застосував заходи впливу до двох фінкомпаній

 Сьогодні  16:30

Де українцям шукати віддалену роботу в Європі

 Сьогодні  16:00

Скільки транспортного податку заплатили власники дорогих авто

 Сьогодні  15:30

В Україні запустили бізнес-інкубатор для молоді

 Сьогодні  15:00

BlaBlaCar хоче продавати залізничні квитки в Україні

 Сьогодні  14:00

Учені випадково створили новий матеріал у космосі

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.