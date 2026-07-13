close-btn
PaySpaceMagazine

Коли настане кінець життя на Землі — учені

13.07.2026 11:50
Ольга Деркач

Життя на Землі не зникне одночасно. Останніми мешканцями планети можуть стати не люди чи тварини, а витривалі рослини, здатні пережити екстремальні умови. Такого висновку дійшли американські вчені, які змоделювали майбутнє Землі на найближчі два мільярди років

Коли настане кінець життя на Землі — учені

Фото: magnific.com/kjpargeter

Дослідження, опубліковане в журналі JGR Atmospheres, показало, що рослинна біосфера може проіснувати ще близько 1,8 мільярда років. Саме тоді наша планета стане непридатною для життя через поступове старіння Сонця.

У міру еволюції Сонце ставатиме дедалі яскравішим і гарячішим. Через це температура на Землі постійно зростатиме, а концентрація вуглекислого газу в атмосфері — знижуватиметься. Для більшості рослин це стане фатальним, адже CO₂ є необхідним для фотосинтезу.

За оцінками дослідників, найдовше протримаються види, які вже сьогодні пристосовані до життя в посушливих і спекотних умовах. Насамперед ідеться про кактуси та рослини зі спеціалізованими механізмами фотосинтезу, які здатні ефективніше використовувати вуглекислий газ.

Водночас люди навряд чи стануть свідками цих подій. За словами науковців, людство та більшість тварин, імовірно, зникнуть набагато раніше, адже для них планета стане непридатною задовго до повного зникнення рослинності.

Читайте також: Вчені розробили метод знищення небезпечних астероїдів

Для дослідження фахівці з Університету Колорадо в Боулдері та компанії Blue Marble Space використали сучасну тривимірну кліматичну модель. На відміну від попередніх робіт, вона враховувала не лише температуру, а й зміни океанів, атмосферної циркуляції, опадів і хмарності, що дозволило отримати точніші прогнози.

Учені розглянули два можливі сценарії розвитку подій. У першому рівень вуглекислого газу поступово зменшується через його поглинання гірськими породами. У другому концентрація CO₂ залишається відносно стабільною, однак життя все одно припиняється через критичне підвищення температури.

При цьому автори наголошують, що модель не враховувала можливу еволюцію рослин або майбутні технології людства. Якщо живі організми зможуть адаптуватися до нових умов або люди розроблять ефективні способи керування кліматом, термін існування біосфери може виявитися ще довшим.

Дослідники навіть припускають, що в далекому майбутньому рослини можуть еволюціонувати настільки, що освоять верхні шари атмосфери, а згодом поширяться на інші небесні тіла або навіть у відкритий космос.

Науковці також зазначають, що сьогодні вже розглядаються ідеї штучного зменшення сонячного нагріву Землі, зокрема шляхом розпилення світловідбивних аерозолів у верхніх шарах атмосфери. Однак такі технології поки що залишаються експериментальними, а їхні можливі наслідки недостатньо вивчені.

Попри похмурі прогнози, автори дослідження роблять оптимістичний висновок: життя на Землі виявилося значно стійкішим, ніж вважалося раніше, і, найімовірніше, проіснує майже стільки ж, скільки й сама планета.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Вчені створили «живий» біоакумулятор, що може змінити галузь

Вчені вперше створили синтетичну клітину, здатну рости та розмножуватися

Учені знайшли спосіб зупинити Ель-Ніньйо ще до його початку

Джерела: DailyMail, ТСН.

Рубрики: СвітНовиниНаука
google news
Новини по темі
Коли відбудеться наступне сонячне затемнення 13.07.2026

Коли відбудеться наступне сонячне затемнення
Вчені розробили метод знищення небезпечних астероїдів 12.07.2026

Вчені розробили метод знищення небезпечних астероїдів
Вчені створили «живий» біоакумулятор, що може змінити галузь 11.07.2026

Вчені створили «живий» біоакумулятор, що може змінити галузь
Вчені вперше створили синтетичну клітину, здатну рости та розмножуватися 10.07.2026

Вчені вперше створили синтетичну клітину, здатну рости та розмножуватися
Учені знайшли спосіб зупинити Ель-Ніньйо ще до його початку 09.07.2026

Учені знайшли спосіб зупинити Ель-Ніньйо ще до його початку
Вчені виявили загадкові зміни у надрах Землі 08.07.2026

Вчені виявили загадкові зміни у надрах Землі

Вибір редакції
Всі
Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року
ТОП статей 02.07.2026

Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року

 Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном
ТОП статей 22.06.2026

Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном

 Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
ТОП статей 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном

 Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX
ТОП статей 10.06.2026

Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX

Останні новини
Сьогодні  21:00

HR-лідери про дефіцит талантів, нові професії та стійкість команд: як пройшов HR Wisdom Summit 2026

 Сьогодні  20:20

Криптотрейдер перетворив $85 на $2 млн завдяки цьому мемкоїну

 Сьогодні  19:40

PlayCity знову оштрафувало відомого оператора азартних ігор на ₴4 млн

 Сьогодні  18:20

Експерт назвав ідеальну зону для купівлі Біткоїна

 Сьогодні  17:40

SpaceXAI представила Grok 4.5: найпотужнішу ШІ модель

 Сьогодні  17:00

Коли відбудеться наступне сонячне затемнення

 Сьогодні  16:20

Скільки ЄСВ сплатили українці у 2026

 Всі новини
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.