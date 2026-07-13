Коли настане кінець життя на Землі — учені

Життя на Землі не зникне одночасно. Останніми мешканцями планети можуть стати не люди чи тварини, а витривалі рослини, здатні пережити екстремальні умови. Такого висновку дійшли американські вчені, які змоделювали майбутнє Землі на найближчі два мільярди років

Дослідження, опубліковане в журналі JGR Atmospheres, показало, що рослинна біосфера може проіснувати ще близько 1,8 мільярда років. Саме тоді наша планета стане непридатною для життя через поступове старіння Сонця.

У міру еволюції Сонце ставатиме дедалі яскравішим і гарячішим. Через це температура на Землі постійно зростатиме, а концентрація вуглекислого газу в атмосфері — знижуватиметься. Для більшості рослин це стане фатальним, адже CO₂ є необхідним для фотосинтезу.

За оцінками дослідників, найдовше протримаються види, які вже сьогодні пристосовані до життя в посушливих і спекотних умовах. Насамперед ідеться про кактуси та рослини зі спеціалізованими механізмами фотосинтезу, які здатні ефективніше використовувати вуглекислий газ.

Водночас люди навряд чи стануть свідками цих подій. За словами науковців, людство та більшість тварин, імовірно, зникнуть набагато раніше, адже для них планета стане непридатною задовго до повного зникнення рослинності.

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Для дослідження фахівці з Університету Колорадо в Боулдері та компанії Blue Marble Space використали сучасну тривимірну кліматичну модель. На відміну від попередніх робіт, вона враховувала не лише температуру, а й зміни океанів, атмосферної циркуляції, опадів і хмарності, що дозволило отримати точніші прогнози.

Учені розглянули два можливі сценарії розвитку подій. У першому рівень вуглекислого газу поступово зменшується через його поглинання гірськими породами. У другому концентрація CO₂ залишається відносно стабільною, однак життя все одно припиняється через критичне підвищення температури.

При цьому автори наголошують, що модель не враховувала можливу еволюцію рослин або майбутні технології людства. Якщо живі організми зможуть адаптуватися до нових умов або люди розроблять ефективні способи керування кліматом, термін існування біосфери може виявитися ще довшим.

Дослідники навіть припускають, що в далекому майбутньому рослини можуть еволюціонувати настільки, що освоять верхні шари атмосфери, а згодом поширяться на інші небесні тіла або навіть у відкритий космос.

Науковці також зазначають, що сьогодні вже розглядаються ідеї штучного зменшення сонячного нагріву Землі, зокрема шляхом розпилення світловідбивних аерозолів у верхніх шарах атмосфери. Однак такі технології поки що залишаються експериментальними, а їхні можливі наслідки недостатньо вивчені.

Попри похмурі прогнози, автори дослідження роблять оптимістичний висновок: життя на Землі виявилося значно стійкішим, ніж вважалося раніше, і, найімовірніше, проіснує майже стільки ж, скільки й сама планета.

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Джерела: DailyMail, ТСН.