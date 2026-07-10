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Вчені вперше створили синтетичну клітину, здатну рости та розмножуватися

10.07.2026 17:00
Микола Деркач

Вчені з Університету Міннесоти заявили про створення першої синтетичної клітини, яка здатна живитися, рости та відтворюватися. За словами дослідників, клітину повністю створили з нуля за допомогою хімічних процесів, відтворивши механізми, які раніше вважалися можливими лише у живій природі

Вчені вперше створили синтетичну клітину, здатну рости та розмножуватися

Фото: chatgpt.com

Співавторка дослідження, біологиня Кейт Адамала, зазначила, що отримані результати демонструють: найфундаментальніші функції життя не потребують «таємничої іскри». Хоча створена клітина поки що є крихким прототипом, вона може допомогти краще зрозуміти походження життя та стати основою для розробки нових біотехнологій.

За словами Адамали, дослідники повністю контролюють склад клітини. Вченим відомі всі її компоненти, концентрації хімічних речовин і молекул, що відкриває можливість програмувати її властивості для виконання конкретних завдань.

Розробка отримала назву SpudCell. Її геном складається лише з 90 тисяч пар основ (90 kbp), тоді як мінімальний розмір геному, необхідного для функціонування живої клітини, раніше оцінювали приблизно у 113 kbp. Для порівняння, геном людини містить близько 3 мільйонів пар основ. Таким чином, дослідники стверджують, що їм вдалося переглянути усталені уявлення про мінімальний набір генетичної інформації, необхідної для життя.

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Втім, самі науковці визнають, що SpudCell поки що не можна вважати повноцінною формою життя. Вона здатна живитися, рости, копіювати геном і створювати дочірню клітину, однак не може стабільно самовідтворюватися протягом багатьох поколінь. Адамала жартома назвала своє творіння «неймовірно слабким організмом», який наразі майже нічого не робить, окрім живлення та епізодичного поділу.

Дослідження поки що не опубліковане в науковому журналі та не пройшло незалежне рецензування. Автори розмістили його на сайті некомерційної біоінженерної організації Biotic. За словами Адамали, публікація в журналі Cell затримується, оскільки один із рецензентів вважає, що отриманий результат не належить до сфери біології.

Редакція PSM звертає увагу, що синтетична біологія вважається одним із найперспективніших напрямів сучасної науки. У майбутньому подібні технології можуть знайти застосування в медицині, створенні нових ліків, біовиробництві та екології. Для України, яка поступово розвиває власний біотехнологічний сектор і наукові дослідження, такі прориви можуть стати важливим орієнтиром для розвитку інноваційної економіки та міжнародної наукової співпраці.

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Джерела: wionews.com sciencealert.com.

Рубрики: СвітНовиниНаука
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