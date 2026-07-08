Вчені виявили загадкові зміни у надрах Землі

Міжнародна група вчених виявила несподівану зміну в русі розплавленого заліза у зовнішньому ядрі Землі. Велика ділянка під екваторіальною частиною Тихого океану змінила напрямок руху, що поставило під сумнів усталені уявлення про процеси, які відбуваються в надрах нашої планети

Дослідження провели фахівці Единбурзького університету, проаналізувавши дані наземних обсерваторій і супутникових місій ESA Swarm, CryoSat, а також німецького супутника CHAMP і данського Ørsted. Загалом учені дослідили зміни магнітного поля Землі за період із 1997 до 2025 року, що дозволило реконструювати рухи рідкого металу на межі між мантією та зовнішнім ядром.

Результати показали, що приблизно у 2010 році широкий потік рідкого заліза під Тихим океаном, який до цього повільно рухався на захід, раптово змінив напрямок і почав інтенсивно переміщуватися на схід. До цього часу геофізики вважали, що великомасштабні потоки у зовнішньому ядрі є відносно стабільними протягом десятиліть.

Зовнішнє ядро Землі складається з розплавленого заліза й нікелю. Саме рух цієї електропровідної речовини створює магнітне поле планети, яке захищає Землю від сонячної та космічної радіації. Тому будь-які зміни в його циркуляції мають велике значення для розуміння роботи так званого геодинамо — природного механізму генерації магнітного поля.

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Науковці поки що не можуть пояснити причину такого явища. Водночас модель показує, що після 2020 року східний потік почав поступово слабшати. Дослідники припускають, що виявлені зміни можуть бути пов’язані з процесами у внутрішньому ядрі Землі, однак для підтвердження цієї гіпотези потрібні нові спостереження.

За словами авторів роботи, тепер головне питання полягає у тому, чи був цей «розворот» короткочасною аномалією, частиною циклічного процесу або ж свідченням нового стану циркуляції речовини у зовнішньому ядрі. Відповідь на нього допоможе краще зрозуміти еволюцію магнітного поля Землі та процеси, що відбуваються на глибині понад дві тисячі кілометрів під поверхнею планети.

Редакція PSM звертає увагу, що відкриття не означає наближення глобальної катастрофи чи швидкої зміни магнітних полюсів Землі. Йдеться про фундаментальне наукове дослідження, яке допомагає краще зрозуміти процеси у надрах планети та вдосконалити моделі, що описують формування її магнітного поля.

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Джерела: esa.int; scitechdaily.com.