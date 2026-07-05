Дві надмасивні чорні діри готуються до зіткнення: наслідки відчує і Земля

Астрономи виявили у центрі галактики Маркарян 501 (Markarian 501), розташованої приблизно за 500 млн світлових років від Землі, пару надмасивних чорних дір, які перебувають на фінальному етапі зближення. За оцінками дослідників, їхнє зіткнення може відбутися вже протягом найближчих 100 років, а породжені ним гравітаційні хвилі досягнуть і Землі

Дослідження, опубліковане в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, стало першим прямим підтвердженням існування настільки тісної пари надмасивних чорних дір, що перебувають на межі злиття.

У центрі уваги вчених опинився блазар — надзвичайно яскраве активне ядро галактики Markarian 501. Зазвичай такі об’єкти живляться однією надмасивною чорною дірою, яка викидає у космос потужні струмені плазми (джети). Проте аналіз багаторічних спостережень показав, що в цьому випадку джетів виявилося два, що свідчить про наявність одразу двох чорних дір.

Для підтвердження гіпотези дослідники проаналізували понад 83 набори даних, отриманих мережею з десяти радіотелескопів Very Long Baseline Array протягом приблизно 23 років. Саме ці спостереження дозволили зафіксувати другий джет, який рухається навколо центру системи, що найкраще пояснюється існуванням подвійної системи чорних дір.

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Додатковим доказом стало явище гравітаційного лінзування, зафіксоване у 2022 році. Коли обидві чорні діри майже вирівнялися відносно Землі, гравітація однієї з них викривила світло другого джета, утворивши так зване кільце Ейнштейна. Саме цей ефект підтвердив, що джерелом випромінювання є дві надмасивні чорні діри.

За оцінками астрономів, маса кожної чорної діри становить від 100 млн до 1 млрд мас Сонця. Вони обертаються одна навколо одної з періодом близько 121 дня, а відстань між ними усього у 250–540 разів перевищує відстань між Землею та Сонцем — надзвичайно мало для об’єктів такого масштабу.

Під час майбутнього злиття система випромінюватиме надпотужні гравітаційні хвилі — коливання простору-часу, які, хоча й не становитимуть небезпеки для людей, зможуть зареєструвати сучасні та майбутні гравітаційно-хвильові обсерваторії на Землі. За словами дослідників, це може стати одним із найпотужніших подібних сигналів, які коли-небудь вдавалося зафіксувати людству.

Редакція PSM звертає увагу, що йдеться не про загрозу для Землі, а про можливість реєстрації гравітаційних хвиль, які виникнуть унаслідок злиття надмасивних чорних дір. Попри гучні заяви, такі хвилі не здатні завдати шкоди нашій планеті, однак їхнє виявлення може стати важливою подією для астрономії та допомогти краще зрозуміти еволюцію галактик і чорних дір.

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Джерела: wionews.com; mpifr-bonn.mpg.de.