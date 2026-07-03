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На Сонці зафіксовано надпотужні спалахи класу X1 та М8

03.07.2026 17:50
Микола Деркач

Сонячна активність наприкінці червня 2026 року різко посилилася. За кілька днів астрономи зафіксували серію потужних спалахів, один із яких досяг класу X1 — найвищої категорії

На Сонці зафіксовано надпотужні спалахи класу X1 та М8

Фото: chatgpt.com

За даними сервісу Meteoagent, перший помітний сплеск активності стався 29 червня, коли на Сонці було зареєстровано спалах класу M1. Вони вважаються сильними та здатні спричиняти радіоперешкоди та, за певних умов, запускати в космос потужні викиди плазми, а також викликати сильні магнітні бурі на Землі.

Наступного дня активність лише зросла. Протягом 30 червня Сонце видало одразу кілька сильних спалахів, серед яких — X1, що належить до найпотужнішого класу. Такі події можуть супроводжуватися викидами корональної маси (CME) — потоками заряджених частинок, які, якщо спрямовані в бік Землі, здатні викликати критичні геомагнітні бурі.

Поки Сонце продовжувало демонструвати високу активність, до Землі почали доходити наслідки попередніх процесів. 30 червня К-індекс підвищився до 5,2 балів з 9 можливих (червона зона), а 1 липня геомагнітна активність коливалася на рівні 5 балів, що відповідає слабкій магнітній бурі рівня G1. Цього ж дня на нашій зірці зафіксовано новий спалах класу М8 (надзвичайно потужний).

Надалі надмірна активність світила не припинилася. 2 липня був зафіксований ще один потужний спалах класу M4, однак геомагнітна активність на Землі увійшла до зеленої зони — 3,5 бала. 3 липня геомагнітна активність фіксується на рівні 5,7 бала, тобто буря рівня G1.

Варто зазначити, що сонячний спалах і магнітна буря — не одне й те саме. Спалах є миттєвим вивільненням енергії на Сонці, тоді як геомагнітні бурі виникають через один-два (іноді три) дні після того, як до Землі долітають потоки заряджених частинок, якщо вони були викинуті в напрямку нашої планети.

Редакція PSM звертає увагу, що наразі геомагнітна активність відповідає слабкому рівню G1 і не становить серйозної загрози для більшості людей. Водночас фахівці продовжують стежити за Сонцем, адже після потужних спалахів класу X існує ймовірність нових викидів плазми, які можуть вплинути на космічну погоду найближчими днями.

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Які бувають сонячні спалахи

Сонячні спалахи поділяються на п’ять класів залежно від потужності: A, B, C, M та X.

  • A і B — дуже слабкі, практично не впливають на Землю.
  • C — слабкі або помірні, інколи спричиняють незначні радіоперешкоди.
  • M — сильні (можуть викликати короткочасні перебої радіозв’язку, геомагнітні бурі та полярні сяйва, якщо супроводжуються викидом корональної маси).
  • X — найпотужніші (здатні призвести до сильних геомагнітних бур, порушень роботи супутників, GPS, радіозв’язку та окремих енергосистем).

Кожен наступний клас приблизно у 10 разів потужніший за попередній. Наприклад, спалах X1 приблизно вдесятеро сильніший за M1.

Як уберегтися під час магнітної бурі

Магнітні бурі не становлять небезпеки для більшості людей, однак метеочутливі можуть відчувати головний біль, втому, запаморочення або перепади артеріального тиску. Лікарі рекомендують у такі дні:

  • висипатися та уникати перевтоми;
  • пити достатньо води;
  • обмежити алкоголь, міцну каву та енергетичні напої;
  • за можливості уникати сильного стресу й надмірних фізичних навантажень;
  • людям із серцево-судинними захворюваннями — контролювати тиск і дотримуватися призначень лікаря.

Водночас наукових доказів того, що слабкі магнітні бурі безпосередньо впливають на здоров’я всіх людей, наразі недостатньо. Найбільший вплив геомагнітні збурення мають на супутникові системи, радіозв’язок, навігацію та енергетичну інфраструктуру.

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