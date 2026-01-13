Марс колись був «блакитною планетою» — учені

Марс міг бути «блакитною планетою» близько 3 млрд років тому — на це вказують структури, схожі на річкові дельти, які міжнародна команда дослідників виявила біля долин Марінера. За їхнім висновком, це сліди річок, що приносили осади й відкладали їх у великому водоймищі, тобто впадали в океан. Якщо інтерпретація правильна, йдеться не просто про локальні озера чи сезонні потоки, а про стабільну берегову лінію та масштабний океан

Ключова знахідка пов’язана з районом південно-східної частини Coprates Chasma — одного з сегментів долин Марінера. На знімках високої роздільної здатності вчені ідентифікували так звані scarp-fronted deposits, які трактують як віялові дельти. Такі дельти утворюються, коли віялоподібний конус уламкового матеріалу та піску наростає прямо в стоячий водний басейн. За словами авторів, марсіанські структури дуже подібні до класичних земних дельт, а їхня форма та розташування найкраще пояснюються саме сценарієм «річка → океан».

Для аналізу використовували зображення з кількох місій і камер: зокрема CaSSIS (Color and Stereo Surface Imaging System) Бернського університету на борту ExoMars Trace Gas Orbiter Європейського космічного агентства, а також дані Mars Express і Mars Reconnaissance Orbiter. Один із аргументів команди — саме висока деталізація знімків дозволила не лише побачити характерні контури, а й виконати картографування й вимірювання форм рельєфу, необхідні для реконструкції давнього рівня моря.

Дослідники стверджують, що на основі цих ознак змогли окреслити берегову лінію та оцінити масштаби водойми. За їхньою оцінкою, океан був щонайменше таким великим, як Північний Льодовитий океан на Землі, і, ймовірно, простягався на значну частину північної півкулі Марса. Автори підкреслюють: гіпотезу про океан на Марсі висували й раніше, але вона часто спиралася на менш точні дані та непрямі аргументи. Цього разу команда робить акцент на «прямих» геоморфологічних ознаках узбережжя.

Цікаво, що дельти збереглися попри те, що сьогодні їх частково накривають дюни, сформовані вітром. На думку авторів, первинна форма відкладень все ще добре читається, а отже, місцевість може бути перспективною для подальших досліджень — зокрема мінералогічного складу давніх ґрунтів. Наступний крок команди — з’ясувати, які саме процеси вивітрювання та зміни порід відбувалися в період, коли вода була стабільним елементом марсіанського ландшафту.

Якщо висновки підтвердяться, це підсилює сценарій, за якого в минулому Марс мав не лише воду, а й довготривалі водні системи, здатні створювати умови, потенційно сприятливі для життя.

