close-btn
PaySpaceMagazine

Марс колись був «блакитною планетою» — учені

13.01.2026 16:40
Ольга Деркач

Марс міг бути «блакитною планетою» близько 3 млрд років тому — на це вказують структури, схожі на річкові дельти, які міжнародна команда дослідників виявила біля долин Марінера. За їхнім висновком, це сліди річок, що приносили осади й відкладали їх у великому водоймищі, тобто впадали в океан. Якщо інтерпретація правильна, йдеться не просто про локальні озера чи сезонні потоки, а про стабільну берегову лінію та масштабний океан

Марс колись був «блакитною планетою» — учені

Фото: unsplash.com

Ключова знахідка пов’язана з районом південно-східної частини Coprates Chasma — одного з сегментів долин Марінера. На знімках високої роздільної здатності вчені ідентифікували так звані scarp-fronted deposits, які трактують як віялові дельти. Такі дельти утворюються, коли віялоподібний конус уламкового матеріалу та піску наростає прямо в стоячий водний басейн. За словами авторів, марсіанські структури дуже подібні до класичних земних дельт, а їхня форма та розташування найкраще пояснюються саме сценарієм «річка океан».

Для аналізу використовували зображення з кількох місій і камер: зокрема CaSSIS (Color and Stereo Surface Imaging System) Бернського університету на борту ExoMars Trace Gas Orbiter Європейського космічного агентства, а також дані Mars Express і Mars Reconnaissance Orbiter. Один із аргументів команди — саме висока деталізація знімків дозволила не лише побачити характерні контури, а й виконати картографування й вимірювання форм рельєфу, необхідні для реконструкції давнього рівня моря.

Цікаве по темі: NASA виявили на Марсі сліди життя

Дослідники стверджують, що на основі цих ознак змогли окреслити берегову лінію та оцінити масштаби водойми. За їхньою оцінкою, океан був щонайменше таким великим, як Північний Льодовитий океан на Землі, і, ймовірно, простягався на значну частину північної півкулі Марса. Автори підкреслюють: гіпотезу про океан на Марсі висували й раніше, але вона часто спиралася на менш точні дані та непрямі аргументи. Цього разу команда робить акцент на «прямих» геоморфологічних ознаках узбережжя.

Цікаво, що дельти збереглися попри те, що сьогодні їх частково накривають дюни, сформовані вітром. На думку авторів, первинна форма відкладень все ще добре читається, а отже, місцевість може бути перспективною для подальших досліджень — зокрема мінералогічного складу давніх ґрунтів. Наступний крок команди — з’ясувати, які саме процеси вивітрювання та зміни порід відбувалися в період, коли вода була стабільним елементом марсіанського ландшафту.

Якщо висновки підтвердяться, це підсилює сценарій, за якого в минулому Марс мав не лише воду, а й довготривалі водні системи, здатні створювати умови, потенційно сприятливі для життя.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Учені знайшли місце для висадки людей на Марсі

NASA випадково вбило живих істот на Марсі — учений

Вчені знайшли докази існування великого моря на Марсі

Джерело: Phys.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
google news
Новини по темі
Як обертання Землі впливає на наше повсякденне життя 09.01.2026

Як обертання Землі впливає на наше повсякденне життя
Вчені попередили про наближення магнітної бурі 07.01.2026

Вчені попередили про наближення магнітної бурі
Місяць уже мільярди років потай «поїдає» атмосферу Землі 07.01.2026

Місяць уже мільярди років потай «поїдає» атмосферу Землі
NASA виявили на Марсі сліди життя 06.01.2026

NASA виявили на Марсі сліди життя
Озвучено прогноз магнітних бур на 6-7 січня 2026 05.01.2026

Озвучено прогноз магнітних бур на 6-7 січня 2026
Зірки, що пожирають планети, дозволяють спрогнозувати долю Землі 04.01.2026

Зірки, що пожирають планети, дозволяють спрогнозувати долю Землі
Вибір редакції
Всі
Monero б’є історичні рекорди: як XMR випередив ринок на тлі провалу Zcash
ТОП статей 12.01.2026

Monero б’є історичні рекорди: як XMR випередив ринок на тлі провалу Zcash

 Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
Останні новини
Сьогодні  20:00

Актуальні рахунки для сплати податків та ЄСВ у 2026 році: інструкція

 Сьогодні  19:20

OpenAI купує медичний стартап Torch

 Сьогодні  18:40

Біткоїн може обвалитися до $38 000 у жовтні 2026 — криптоаналітик

 Сьогодні  17:40

НБУ відкликав ліцензію у фінкомпанії

 Сьогодні  16:40

Марс колись був «блакитною планетою» — учені

 Сьогодні  15:40

Хто з онлайн-ритейлерів заробив найбільше у 2025 — YouControl

 Сьогодні  14:10

Full-time Trader: курс для майбутніх трейдерів від Cryptology School

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.