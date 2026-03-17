Група Rozetka-Evo збільшила свій оборот у 2025 — Forbes

Група маркетплейсів Rozetka-Evo за підсумками 2025 року зафіксувала оборот на рівні 112,4 млрд грн, що перевищує показник попереднього року на 9%

Про це в коментарі Forbes повідомила співвласниця компанії Ірина Чечоткіна. Протягом року компанія розширила мережу, відкривши близько 100 нових точок видачі у новому форматі, а також наростила аудиторію підписки Smart до 350 000 користувачів.

Станом на 31 грудня 2025 року офлайн-інфраструктура Rozetka охоплювала 776 точок взаємодії з клієнтами, включаючи фізичні магазини, пункти видачі замовлень та поштомати.

У 2025 році компанія впровадила новий формат отримання замовлень, орієнтований на невеликі міста та селища. Йдеться про партнерські пункти, що працюють на базі місцевих магазинів та закладів. За рік вдалося відкрити приблизно 100 таких точок.

У жовтні 2025 року Rozetka-Evo оголосила про запуск підписки Smart, яка передбачає безкоштовну доставку на двох платформах — Rozetka та Prom.ua. На початок 2026 року кількість користувачів цієї послуги перевищила 350 000. Вартість підписки становить 50 грн на місяць.

У структурі продажів Rozetka найвищі темпи зростання у 2025 році продемонстрували продукти харчування — +30%, спортивні товари — понад 26%, а також категорія косметики та парфумерії — +26%. На платформі Prom найдинамічніше зростали продажі продуктів харчування — +50%, товарів для годування домашніх тварин і птахів — +66%, а також категорії чаю, кави та какао — +55%.

«В минулому році українці активно купували аерогрилі – ця категорія товарів продемонструвала найбільшу динаміку зростання на Rozetka, а також увійшла у топ по кількості запитів на платформі», — зазначає співвласниця Rozetka-Evo Ірина Чечоткіна.

За її словами, також суттєво зріс попит на ветеринарні препарати, вітаміни та мінерали, а також засоби для гігієни й догляду.

Rozetka-Evo — це об’єднана група маркетплейсів, до якої входять платформи Rozetka, Prom, Shafa, Bigl, Kabanchik, а також платіжний сервіс RozetkaPay.

Rozetka є найбільшим онлайн-ритейлером України. Компанію заснували у 2005 році Ірина та Владислав Чечоткіни. У 2015 році до складу співвласників долучився інвестиційний фонд Horizon Capital.

