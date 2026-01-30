RozetkaPay та Вчасно.Каса запустили автоматичну фіскалізацію всіх платежів

RozetkaPay спільно з програмним РРО «Вчасно.Каса» запровадила автоматичну фіскалізацію всіх платежів у своїй системі. Тепер процес повністю працює в автоматичному режимі і не потребує ручного втручання з боку бізнесу

Фіскалізація є безплатною до 10 тисяч чеків на місяць, при цьому підприємці сплачують лише стандартну комісію за еквайринг. Система самостійно відкриває та закриває зміну, фіскалізує кожну оплату, надсилає електронний чек покупцю та формує Z-звіт.

Рішення підтримує всі типи оплат у RozetkaPay, зокрема карткові платежі, «Оплатити частинами від Rozetka», розтермінування від банків-партнерів та оплати через «Платіжний кошик». У разі тимчасових збоїв з боку податкових сервісів система автоматично повторює спроби фіскалізації, що знижує ризик помилок і штрафів.

Підключення займає близько 5 хвилин і передбачає лише додавання токена каси з «Вчасно.Каса» в бізнес-кабінеті RozetkaPay. Після успішної оплати дані миттєво передаються до ПРРО, а чек формується автоматично.

Читайте також: Rozetka планує випустити власну кредитну картку

Наразі, фіскалізація доступна тільки для інтернет-магазинів.

Раніше ми також писали, що маркетплейси Rozetka та Prom представили спільну підписку Smart, яка дозволяє користувачам отримувати безкоштовну доставку товарів на обох платформах. Це перший подібний сервіс в Україні, який об’єднує пропозиції двох великих онлайн-майданчиків.

Підписка діє за єдиною схемою — одне оформлення, одна ціна. Вартість становить 50 грн на місяць. Безкоштовна доставка поширюється на замовлення від 200 грн і вагою до 30 кг. Сервіс охоплює основні способи доставки: відділення та поштомати Rozetka й Нової пошти, а також кур’єрську доставку Rozetka, йдеться в пресрелізі.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти, які встановлюють нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Йдеться про онлайн-майданчики на кшталт OLX, Rozetka, Prom, Uber, Bolt, Booking та інших сервісів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців

Скільки ФОПів відкрили в Україні у 2025 — Опендатабот

НБУ посилить систему кіберзахисту фінустанов