close-btn
PaySpaceMagazine

Rozetka планує випустити власну кредитну картку

26.09.2025 18:30
Ольга Деркач

Найбільший інтернет-ритейлер України Rozetka готується до запуску власної кредитної картки

Rozetka планує випустити власну кредитну картку

Фото: freepik.com

Про це виданню Scroll.media стало відомо з власних джерел.

За попередньою інформацією, картка матиме стандартні для ринку умови: кредитний ліміт до 200 000 грн та пільговий період на 62 дні.

Разом з цим передбачено спеціальні можливості для покупців маркетплейсу Rozetka. Серед них — розтермінування платежів до 24 місяців, доступ до спеціальних цін та підвищена система бонусів.

Картка надаватиме власникам ексклюзивні знижки на товари, що продаються на платформі. Вони можуть поширюватися навіть на продукцію, яка вже бере участь в акційних пропозиціях. Крім того, за будь-які розрахунки карткою нараховуватимуться бонуси, які можна використати для оплати наступних покупок на Rozetka.

Цікаве по темі: Скільки втратила Rozetka через війну

Оформлення картки відбуватиметься онлайн. Вона буде придатна для використання не лише на маркетплейсі, а й для будь-яких повсякденних оплат.

Нагадаємо, що фінтех-компанія RozetkaPay, що є частиною групи Rozetka-EVO, отримала ліцензію від Національного банку України (НБУ), яка надає право відкривати рахунки як для фізичних осіб, так і для бізнесу. Завдяки цьому клієнти зможуть швидше та зручніше здійснювати платежі, брати участь у програмі лояльності RozetkaPay, переказувати кошти через P2P-транзакції та користуватися іншими фінансовими інструментами.

Раніше ми писали, що ROZETKA запустила власний сервіс оплати частинами. Магазин надає можливість придбати товари в оплату частинами без необхідності мати картку чи встановлений ліміт у банку. Оформлення розстрочки здійснюється онлайн за підтримки банків-партнерів, без першого внеску — перший платіж через місяць. Щоб скористатися цією опцією, потрібно пройти ідентифікацію через застосунок Дія. Після цього система визначає можливість оформлення покупки через «Оплатити частинами від ROZETKA». У разі схвалення відкривається рахунок у платіжному сервісі RozetkaPay та партнерському банку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки українці взяли іпотечних кредитів — НБУ

Землю накрила потужна електромагнітна буря: чому це небезпечно

Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати

Рубрики: НовиниПлатіжні карткиОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїROZETKA
google news
Новини по темі
Скільки втратила Rozetka через війну 11.08.2025

Скільки втратила Rozetka через війну
RozetkaPay отримала ліцензію НБУ 04.03.2025

RozetkaPay отримала ліцензію НБУ
ROZETKA запустила власний сервіс оплати частинами 04.03.2025

ROZETKA запустила власний сервіс оплати частинами
Чорна п’ятниця 2024: що купували українці у Rozetka, Foxtrot, Алло та через monobank 05.12.2024

Чорна п’ятниця 2024: що купували українці у Rozetka, Foxtrot, Алло та через monobank
Що найчастіше купували на Rozetka в Чорну пʼятницю — засновник маркетплейсу 02.12.2024

Що найчастіше купували на Rozetka в Чорну пʼятницю — засновник маркетплейсу
Rozetka приєдналася до «Національного кешбеку» 26.11.2024

Rozetka приєдналася до «Національного кешбеку»
Вибір редакції
Всі
Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати
ТОП статей 26.09.2025

Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати

 Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
ТОП статей 17.09.2025

Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
Останні новини
Сьогодні  19:30

Крипторинок втратив $150 млрд за добу на тлі паніки інвесторів

 Сьогодні  18:30

Rozetka планує випустити власну кредитну картку

 Сьогодні  17:30

Великі європейські банки запустять власний євро-стейблкоїн

 Сьогодні  15:30

В Україні побільшало боргів за комуналку — Опендатабот

 Сьогодні  14:30

Землю накрила потужна електромагнітна буря: чому це небезпечно

 Сьогодні  13:30

АМКУ дозволив UPG орендувати 17 заправок

 Сьогодні  12:30

Біткоїн впав нижче $109 000: що далі

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.