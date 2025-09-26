Rozetka планує випустити власну кредитну картку

Найбільший інтернет-ритейлер України Rozetka готується до запуску власної кредитної картки

Про це виданню Scroll.media стало відомо з власних джерел.

За попередньою інформацією, картка матиме стандартні для ринку умови: кредитний ліміт до 200 000 грн та пільговий період на 62 дні.

Разом з цим передбачено спеціальні можливості для покупців маркетплейсу Rozetka. Серед них — розтермінування платежів до 24 місяців, доступ до спеціальних цін та підвищена система бонусів.

Картка надаватиме власникам ексклюзивні знижки на товари, що продаються на платформі. Вони можуть поширюватися навіть на продукцію, яка вже бере участь в акційних пропозиціях. Крім того, за будь-які розрахунки карткою нараховуватимуться бонуси, які можна використати для оплати наступних покупок на Rozetka.

Оформлення картки відбуватиметься онлайн. Вона буде придатна для використання не лише на маркетплейсі, а й для будь-яких повсякденних оплат.

Нагадаємо, що фінтех-компанія RozetkaPay, що є частиною групи Rozetka-EVO, отримала ліцензію від Національного банку України (НБУ), яка надає право відкривати рахунки як для фізичних осіб, так і для бізнесу. Завдяки цьому клієнти зможуть швидше та зручніше здійснювати платежі, брати участь у програмі лояльності RozetkaPay, переказувати кошти через P2P-транзакції та користуватися іншими фінансовими інструментами.

Раніше ми писали, що ROZETKA запустила власний сервіс оплати частинами. Магазин надає можливість придбати товари в оплату частинами без необхідності мати картку чи встановлений ліміт у банку. Оформлення розстрочки здійснюється онлайн за підтримки банків-партнерів, без першого внеску — перший платіж через місяць. Щоб скористатися цією опцією, потрібно пройти ідентифікацію через застосунок Дія. Після цього система визначає можливість оформлення покупки через «Оплатити частинами від ROZETKA». У разі схвалення відкривається рахунок у платіжному сервісі RozetkaPay та партнерському банку.

