ROZETKA запустила власний сервіс оплати частинами

Український онлайн-ритейлер запускає новий сервіс «Оплатити частинами від ROZETKA», який дозволяє сплачувати за товар частинами до 24 місяців

Магазин надає можливість придбати товари в оплату частинами без необхідності мати картку чи встановлений ліміт у банку. Оформлення розстрочки здійснюється онлайн за підтримки банків-партнерів, без першого внеску — перший платіж через місяць. Умови оплати чітко визначені, без прихованих комісій, йдеться в пресрелізі компанії.

Щоб скористатися цією опцією, потрібно пройти ідентифікацію через застосунок Дія. Після цього система визначає можливість оформлення покупки через «Оплатити частинами від ROZETKA». У разі схвалення відкривається рахунок у платіжному сервісі RozetkaPay та партнерському банку.

Оформлення та обслуговування рахунку не передбачають додаткових витрат.

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Деталі кредитування:

максимальна сума кредиту: 200 000 грн;

термін виплат: від 2 до 24 місяців;

щомісячна комісія: відсутня;

відсоткова ставка: 0,01%.

«Ця ініціатива робить покупки ще доступнішими, дозволяючи клієнтам обирати найкраще без фінансових бар’єрів. «Оплатити частинами від ROZETKA» — це новий рівень зручності для вигідних покупок мільйонів українців», — зазначили у ROZETKA.

ROZETKA — один із найбільших онлайн-ритейлерів в Україні, що працює з 2005 року. Платформа пропонує понад 20 мільйонів товарів у майже 4 тисячах категорій. Також ритейлер має мережу офлайн-магазинів, яка налічує понад 500 точок у 150 містах України.

Нагадаємо, що онлайн-гіпермаркет Rozetka закрив свій найбільший офлайн-магазин. Мова йде про магазин на проспекті Степана Бандери, біля станції метро «Почайна» в Києві. Площа магазину складає 4000 квадратних метрів, ритейлер відкрив його у 2017 році.

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