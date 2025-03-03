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Нова пошта запустила другу сонячну електростанцію

03.03.2025 13:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Нова пошта оголосила про запуск своєї другої сонячної електростанції площею 3000 квадратних метрів

Нова пошта запустила другу сонячну електростанцію

Нова пошта запустила другу сонячну електростанцію Фото: t.me/novapostcorp

Про це Нова пошта повідомила у своєму Telegram.

Як йдеться у повідомленні, СЕС на 700 КВт зʼявилася на терміналі у Києві. Вартість проєкту — 13,5 млн грн.

Це вже друга електростанція у арсеналі Нової пошти. На початку січня цього року Нова пошта запустила СЕС на даху Київського інноваційного терміналу. Вона має потужність 1 МВт та займає 5000 квадратних метрів. Вартість проєкту склала 14 мільйонів гривень, планова окупність становить три роки.

За даними Нової пошти, влітку станції працюватимуть на свою повну потужність та зможуть покрити 100% потреб терміналів в електроенергії у денний чаc.

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«За минулі роки Нова пошта інвестувала в енергетичну автономію 300 млн грн, і цього року планує витратити ще 150 млн грн. Таким чином компанія зменшить залежність від централізованого електропостачання та сприятиме розвитку екологічно чистої енергетики у країні», — наголошують у Новій пошті.

Нагадаємо, що Нова пошта відкрила нове відділення в одній з країн Європи. Розпочало роботу відділення №17 за адресою: вул. Александра Бернардаці, 50. Це вже девʼяте відділення, яке Нова пошта відкрила у Молдові 2024 року. У ньому можна відправляти та отримувати посилки до 30 кг.

Нова пошта присутня на ринках 16 країн: Польща, Чехія, Німеччина, Румунія, Словаччина, Угорщина, Італія, Іспанія, Франція, Австрія, Нідерланди, Литва, Латвія, Естонія та Сполучене Королівство.

Раніше ми писали, скільки інвестує Нова пошта у розвиток мережі у 2025 році. За словами Климова, близько 90% інвестицій буде спрямовано на розвиток бізнесу в Україні, а решту — на розширення міжнародної присутності компанії. Він також зазначив, що у 2025 році кошти планується використати для вдосконалення інфраструктури та будівництва інноваційних терміналів.

Крім того, Нова пошта отримала відзнаки на престижному світовому конкурсі. The One Show вже понад 50 років залишається однією з найпрестижніших нагород у світі реклами, дизайну та креативу, нарівні з такими відомими відзнаками, як Cannes Lions і D&AD. Проєкт Нової пошти «Вцілілі посилки» отримав бронзову нагороду у номінації Brand Experience. Ще один проєкт «Запакуй небо» увійшов до шортлісту у номінації Design.

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Рубрики: Нова поштаНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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