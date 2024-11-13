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Нова пошта запустила нову послугу у застосунку

13.11.2024 10:30
Ольга Деркач
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У застосунку Нової пошти зʼявилася нова послуга «Де дешевше»

Нова пошта запустила нову послугу у застосунку

Нова пошта запустила нову послугу у застосунку Фото: t.me/novapostcorp

Про це повідомляє Нова пошта у своєму Telegram-каналі.

Ця послуга дає можливість порівняти ціни на товари за кордоном та знайти найкращі пропозиції.

«Просто у застосунку Нової пошти дізнавайтеся де найвигідніше замовити одяг, взуття, техніку чи інші товари з Європи та США. Нова послуга автоматично порівнює ціни в різних магазинах, а також враховує вартість доставки, податки та мито», — пишуть у Новій пошті.

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Як це працює:

  • відкрийте застосунок Нової пошти і зайдіть в розділ «Шопінг»;
  • введіть назву товару, який шукаєте;
  • отримайте порівняння цін з урахуванням доставки та розмитнення;
  • обирайте найкращу пропозицію та замовляйте.

Нагадаємо, що Нова пошта прогнозує логістичний колапс через нові податки на посилки. Крім логістичних труднощів, додаткові податки на міжнародні посилки можуть вплинути на мільйони громадян та знизити втрату підтримки серед українців через складності в податкових процедурах.

Раніше ми писали, що Нова пошта презентувала Поштомат Незламності. Нова пошта розробила оновлену модель поштомата, що матиме вбудовану сонячну панель, роздаватиме Wi-Fi та дозволить користувачам заряджати смартфони. Перше, чим новий поштомат відрізняється від попередньої моделі, — наявність на даху захищеної від зовнішніх факторів, зокрема, вологи, сонячної панелі на 200 Вт, яка буде заряджати інтегрований акумулятор на 1,9 КВт/г (власної модифікації).

Крім того, Нова пошта отримала престижну міжнародну премію. Нову пошту визнали найкращим провайдером послуг року за версією престижної міжнародної премії Parcel and Postal Technology Award. Винагороду отримують за значні успіхи в покращенні обслуговування клієнтів, масштабування бізнесу та впровадження інновацій. Компанія змагалася за перемогу з такими світовими гігантами, як Deutsche Post DHL, Lithuania Post, Royal Mail та іншими компаніями.

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Рубрики: Нова поштаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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