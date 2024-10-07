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Нова пошта презентувала Поштомат Незламності: які функції має

07.10.2024 10:20
Микола Деркач
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Провідний гравець на ринку експрес-доставок в Україні — Нова пошта — розробила оновлену модель поштомата, що матиме вбудовану сонячну панель, роздаватиме Wi-Fi та дозволить користувачам заряджати смартфони

Нова пошта презентувала Поштомат Незламності: які функції має

Нова пошта презентувала Поштомат Незламності: які функції має Фото: novaposhta.ua

Новинку компанія презентувала під час свого R&D demo day (це внутрішня подія, на якій підрозділ технічних досліджень демонструє інноваційні розробки), вона отримала назву «Поштомат Незламності».

Перше, чим новий поштомат відрізняється від попередньої моделі, — наявність на даху захищеної від зовнішніх факторів, зокрема, вологи, сонячної панелі на 200 Вт, яка буде заряджати інтегрований акумулятор на 1,9 КВт/г (власної модифікації). Панель вмонтована у водонепроникну комірку, яка, серед іншого, захистить систему від конденсату та замерзання взимку.

Також у нові комірки встановлено нові замки, що виготовляються в Україні. Це має прискорити роботу зі створення значної кількості поштоматів (раніше замки йшли з Китаю декілька тижнів, а інколи й місяців).

По друге, Поштомат Незламності, окрім сонячної панелі та акумулятора, які можуть забезпечувати роботу системи до 16 годин (заряджається близько 8 годин), роздаватиме Wi-Fi (дротовий, або ж із роутером на дві сім-карти різних мереж) та запропонує користувачам можливість підзарядити свої гаджети, зокрема, смартфони (передбачено антивандальні механізми).

Зарядні пристрої розміщені на бокових панелях і мають по два роз’єми USB-A, два USB-C, і ще дві поверхні для бездротової зарядки. Таким чином поштомат може заряджати 12 пристроїв одночасно.

Цікаве по темі: Нова пошта повертатиме посилки відправнику безкоштовно

Як зазначили розробники, новий поштомат буде значно простіше обслуговувати, ніж попередню модель. Зокрема, щоб замінити компонент раніше потрібно було витратити близько 1-2 годин, а тепер 20-30 хвилин. При цьому процедуру тепер може виконувати одна людина. Усе це покращить якість обслуговування клієнтів.

Важливо зазначити, що новий поштомат герметичний — між скриньками немає щілин (у наявних моделей вони є).

Окрім корисних нововведень, змінилась і вартість поштомата — він у півтора раза дорожчий — 120 тис. грн. Наразі це лише тестовий зразок і у нього можуть ще вноситися зміни. Компанія вирішує, у якій кількості та де монтувати ці нові системи.

Також раніше ми писали, що Нова пошта оголосила, що відтепер повернути посилку до 30 кг відправнику можна безкоштовно.

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Рубрики: Нова поштаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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