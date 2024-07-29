Нова пошта розширилась в Італії: де відкрилось нове відділення

Nova Post відкрила перше відділення у Римі та запустила нові послуги для клієнтів в Італії

Рим став другим італійським містом, де Нова пошта відкрила відділення. Також компанія почала доставляти посилки у партнерські поштомати та пункти видачі, розташовані по всій країни.

Перше італійське відділення Нової пошти було відкрито в грудні в Мілані. Тепер відділення запрацювало і в столиці Італії — Римі, за адресою Via Albalonga 9-11.

Відділення працює щодня, з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 20:00, у суботу та неділю з 9:00 до 18:00. Термін доставки в Україну — від 7 днів.

У відділенні клієнти можуть відправляти документи, посилки та вантажі до 100 кг до та з України, всередині країни, а також між європейськими країнами, де вже є Нова пошта.

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В Новій пошті анонсували, що незабаром у Римі та передмісті запрацює власна кур’єрська доставка, як це вже працює у Мілані. Водночас завдяки співпраці з місцевими логістичними компаніями, клієнти зможуть відправляти посилки у будь-який куточок країни.

З червня клієнтам стала доступна нова послуга доставки в поштомати та пункти видачі посилок від партнерської мережі GLS, які працюють у будь-якому куточку країни. У таких точках сервісу можна отримати попередньо сплачені посилки вагою до 25 кг та розміром не більше 41 x 38 x 64 см.

Термін зберігання посилок — 72 години. Якщо клієнт не забирає замовлення протягом трьох днів, воно переадресовується у найближче відділення Нової пошти.

На сьогодні мережа Нової пошти в Італії складається з двох відділень, 2 000 поштоматів та 4 500 пунктів видачі посилок.

Нагадаємо, на початку липня Нова пошта вийшла на ринок Франції та відкрила 100-те відділення у Європі. Відділення розташоване у Ніцці, а поштомати, пункти видачі посилок та кур’єрська доставка доступні по всій країні.

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Джерело: Нова пошта