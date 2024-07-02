Українські стартапи можуть отримати до 400 тис. від Нової пошти

Триває набір команд для участі в Nova Tech Spring 2.0 з можливістю залучити до 400 тис грн

Український фонд стартапів разом з лідером експрес-доставок Новою поштою продовжують набір команд для участі в програмі Nova Tech Spring 2.0 з офлайн Demo Day у студії відкритих інновацій Nova Tech.

За результатами відбору, найкращі команди зможуть представити свій стартап. Окрім цього, фіналісти змагатимуться за унікальну можливість — співпраця з Новою поштою, щоб спільно запілотувати та запустити своє рішення та грошову винагороду у розмірі 400 тис. грн.

Нова пошта зацікавлена у впровадженні новаторських рішень у двох ключових напрямках:

оптимізація операційних процесів;

розробка нових клієнтських сервісів;

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До участі допускаються стартапи, які вже мають сформовану команду, а також мінімально життєздатний продукт (MVP) або прототип рішення.

Прийом заявок на участь триває до 10 липня. Відбір фіналістів буде з 11 по 25 липня. А Демо День — 12-16 серпня.

Нагадаємо, що 17 стартапів представили Україну на конференції Nexus 2050. Цього року технологія подія Nexus 2050 об’єднала понад 5 тисяч відвідувачів, серед яких було більш як 300 спікерів, 150 стартапів з різних країн та 100 учасників виставки. Україну на конференції представила делегація із 17 технологічних компаній.

Також ми писали, що названо 20 стартапів-випускників UK-Ukraine TechBridge Investment Accelerator. В межах London Tech Week відбувся Demo Day випускників акселераційної програми UK-Ukraine TechBridge Investment Accelerator. 20 українських стартапів презентували свої проєкти потенційним інвесторам, партнерам та представникам стартап-екосистеми Великої Британії.

Крім того, стартап Xcimer отримав $100 млн на інновації в термоядерному синтезі. З 2022 року компанія, що базується в Денвері (США), працює над тим, щоб перетворити концепцію лазерного синтезу на практичне джерело енергії. Мета — створити нову криптоно-фторидну лазерну установку, яка генерує в 10 разів більше лазерної енергії з у 10 разів вищою ефективністю і більш ніж у 30 разів нижчою вартістю за джоуль, ніж NIF.

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За матеріалами: usf.com.ua.