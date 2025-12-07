Крипторинок знову летить вниз, втративши $100 млрд за день

Ринок криптовалют і далі лихоманить: помітні відтоки капіталу зруйнували нещодавній бичачий імпульс

За останні 24 години глобальний ринок втратив приблизно $100 млрд, а загальна капіталізація скоротилася з близько $3,15 трлн до $3,05 трлн. На тлі посиленого тиску ліквідацій і слабшого попиту з боку інвесторів падіння охопило більшість активів.

Відкат очолив Біткоїн (BTC): цього тижня він опустився нижче $90 000 після того, як не зміг утримати діапазон $94 000–$95 000. Це вже другий суттєвий пробій за місяць — він знівелював приріст, отриманий під час попередніх спроб відновлення.

На момент публікації Біткоїн знизився на 1,77% — до $89 614, Ethereum (ETH) упав на 3,14% — до $3 031, а BNB просів на 0,93% — до $884,76. XRP знизився на 1,75% — до $2,03. Solana (SOL) показала одне з найглибших падінь, опустившись на 2,91% — до $132,81.

Чому ринок криптовалют падає

Загальне зниження ринку передусім спричинив каскад примусових ліквідацій. На провідних біржах було ліквідовано майже $500 млн позицій із кредитним плечем, зокрема близько $420 млн лонгів. За добу ліквідації торкнулися понад 140 000 трейдерів, що додатково прискорило спад.

Тиск посилився і через слабший попит на ETF. BlackRock iShares Bitcoin Trust вже шість тижнів поспіль фіксує відтік коштів — сукупно понад $2,8 млрд. Водночас припливи в американські спотові Біткоїн-ETF скоротилися до лише $59 млн 3 грудня, що може свідчити про охолодження інституційного інтересу в критичний момент.

Макроекономічний фон також підживив волатильність. Банк Японії натякнув на можливе підвищення ставки — такий крок може скоротити ліквідність, яку дають операції на різниці процентних ставок, що підтримує глобальні ризикові активи.

Крім того, трейдери скорочували ризик напередодні публікації свіжих даних США щодо інфляції PCE. До посилення розпродажу Біткоїн утримувався в обережному діапазоні $91 000–$95 000.

Хоча дані PCE загалом вийшли у межах очікувань і показали охолодження, базова інфляція все ще залишалася підвищеною. Цього виявилося недостатньо, щоб ринки заклали швидше зниження ставок ФРС, тож реакція була стриманою, а схильність до уникнення ризику на крипторинку лише посилилася.

За матеріалами finbold.com.