Кійосакі спрогнозував ціни на 2026 рік для Біткоїна та ще трьох активів

Відомий інвестор і автор книги «Багатий тато, бідний тато» (1997) Роберт Кійосакі не вперше робить гучні прогнози щодо інвестиційного світу. При цьому він часто різко виступає проти загальноприйнятих підходів і популярної «ринкової мудрості»

Нещодавно Кійосакі озвучив кілька прогнозів: його цільова ціна для Біткоїна — $250 000 у 2026 році; срібло (за унцію) сягне $100 десь наступного року; золото перевищить $27 000; а Ethereum підніметься до $60 000.

У більшості випадків, окрім прогнозу щодо Біткоїна, Кійосакі апелював до власної експертизи — наприклад, згадував, що володіє шахтами, або посилався на оцінки інших аналітиків. Але чи варто купувати ці активи, покладаючись на такі прогнози?

Чи варто купувати Біткоїн або Ethereum у 2025 році, орієнтуючись на прогноз Кійосакі

З огляду на те, що станом на момент написання Біткоїн тримався біля $92 000, а Ethereum — близько $3 000, очевидно, що прогнози Кійосакі щодо цих двох криптовалют є вкрай «бичачими».

У звіті deVere Group також згадали слова Джеффрі Кендріка зі Standard Chartered, який прогнозував ще більший потенціал зростання BTC у 2026 році. Втім, його коментарі були зроблені у лютому — до жовтневого обвалу, коли криптовалюта впала з історичного максимуму $126 000.

«Ми бачимо, що Біткоїн може досягти рівнів близько $300 000 до кінця 2026 року, $400 000 — до кінця 2027-го та $500 000 — до кінця 2028-го і залишатися на цих рівнях до кінця 2029 року», — сказав тоді Кендрік.

Щодо Ethereum прогнози інших аналітиків виглядають значно стриманішими. deVere оцінює потенційну ціну Ethereum в діапазоні від $5 440 (Citi) до $15 000 (Том Лі з FundStrat) станом на кінець 2026 року.

Прогнози Кійосакі щодо срібла та золота на 2026 рік також виглядають надто оптимістичними

Якщо перейти до дорогоцінних металів, GoldSilver зібрав прогнози кількох фінансових установ щодо цін на срібло й золото до кінця 2026 року. Зокрема, Bank of America прогнозував срібло на рівні $65 у 2026 році, тоді як Citi взагалі припускав зниження цін на срібло до $42.

Щодо золота, у вересневому матеріалі Reuters повідомлялося, що Deutsche Bank підвищив прогноз середньої ціни на золото у 2026 році до $4 000 за унцію. Це значно нижче за оцінки Кійосакі — навіть з урахуванням того, що ціни на золото продовжують зростати. У більш свіжому матеріалі Mining.com йшлося, що UBS орієнтується на рівень $4 500 за золото станом на середину 2026 року, з «оптимістичним» сценарієм $4 900 та «негативним» — $3 700 за унцію.

Джерело: GOBankingRates.