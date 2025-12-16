Біткоїн може впасти до $40 000 — макроаналітик

Глобальний макроаналітик Люк Громен стримує свій ентузіазм щодо Біткоїна та попереджає, що провідна криптовалюта виглядає вразливою на тлі змін у макроумовах, наративах про квантові ризики та технічній картині

Громен став короткостроково «ведмежим» щодо Біткоїна й навіть припустив, що у 2026 році можливе падіння в діапазон $40 000. На його думку, актив №1 виглядає вразливою ставкою, оскільки змінюються макроумови та інвесторські наративи.

Громен загалом підтвердив свою базову тезу про «девальваційну угоду» для фіатних валют і твердих активів, але зазначив, що золото та окремі акції краще за Біткоїн відображають цей погляд. Він додав: «По суті, все, окрім золота та долара, ймовірно, зіштовхнеться з перешкодами».

Теза про «девальваційну угоду» — це ставка на те, що уряди непомітно знижуватимуть реальну вартість своїх боргів через інфляцію та ослаблення валют, тож інвестори переходять із фіату в дефіцитні або реальні активи — як-от золото, сировинні товари та Біткоїн, — які, як очікується, краще зберігатимуть купівельну спроможність у довшій перспективі.

Обережність щодо Біткоїна

Громен вказав на те, що Біткоїн не зміг оновити максимуми відносно золота, пробив важливі ковзні середні, а також на зростання розмов про квантовий ризик — як на сигнали того, що співвідношення ризику й потенційної винагороди найближчим часом погіршилося.

Цікаве по темі: JPMorgan запускає токенізований фонд на Ethereum

Упродовж останніх кількох років Громен ставив Біткоїн в один ряд із золотом як частину «девальваційної угоди», а також ширшої ставки на фіскальне домінування, зростання співвідношення боргу до ВВП і потребу «інфляційно розмити» реальні зобов’язання.

Натомість тепер він описує BTC як позицію, яку можна й варто тактично зменшувати, навіть зберігаючи структурно «бичачий» погляд на те, що з часом фіатні валюти девальвуватимуть.

Останнім часом хор обережних макропрогнозів стає гучнішим: аналітики ставлять під питання, чи здатен Біткоїн утримати зростання після запуску біржових фондів, тоді як занепокоєння навколо індустрії ШІ та слабкі дані зі США щодо ринку праці й споживача тиснуть на ринок.

Водночас наратив про квантові обчислення у частини спільноти змістився від суто теоретичного до такого, що сприймається як середньостроковий ризик — навіть попри те, що більшість криптографів і досі вважають практичні атаки на криптографію Біткоїна далекими.

Втім, аналітики, зосереджені на Біткоїні, далеко не всі погоджуються з короткостроковим «ведмежим» кейсом Громена. Вони відкидають його аргументи як недостатньо продумані.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Якою буде ціна Біткоїна у січні 2026 — прогноз

Revolut та Trust Wallet запускають миттєву купівлю криптовалют у ЄС

Western Union запустить стейблкартку для ринків із високою інфляцією

Джерело: Cointelegraph.