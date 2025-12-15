close-btn
Якою буде ціна Біткоїна у січні 2026 — прогноз

15.12.2025 12:30
Ольга Деркач

Bitcoin Rainbow Chart показує широкий і чітко структурований ціновий діапазон для BTC напередодні 1 січня 2026 року

Фото: pixabay.com

Прогноз з’явився на тлі нового посилення ведмежого тиску на Біткоїн (BTC): актив опустився нижче рівня $90 000.

Станом на момент написання Біткоїн торгувався по $89 600, знизившись на 0,61% за останні 24 години. За тиждень провідна криптовалюта впала на на 2,4%.

Rainbow Chart використовує логарифмічну модель зростання й оцінює ціну Біткоїна в межах кольорових зон, які відображають історичні ринкові настрої, крайні рівні оцінки та позицію в циклі.

Прогноз ціни Біткоїна

У проєкції на 1 січня 2026 року BTC перебуває в нижньо-середніх зонах оцінки, що означає: актив не виглядає ні перегрітим, ні глибоко недооціненим.

Графік відображає ціну Біткоїна в логарифмічній шкалі та накладає довгострокову регресійну криву, пов’язану зі зростанням на тлі поширення й прийняття (а не з короткостроковою волатильністю). Кожна кольорова смуга показує відхилення від цього тренду й дає контекст у межах попередніх ринкових циклів. Важливо, що модель не «вгадує» точні піки чи дна, а підсвічує ймовірні діапазони оцінки на основі історичної поведінки.

Для 1 січня 2026 року графік припускає, що ціна Біткоїна може потрапити в зону «розпродажу за безцінь» у межах приблизно $39 700–$51 980 — історично це відповідає крайній недооцінці та пізній фазі ведмежого ринку.

Цікаве по темі: XRP різко втратив $6 млрд капіталізації: ціна обвалилася нижче $2

Вище розташована зона «купуй» із діапазоном близько $51 980–$70 125 — рівні, які часто збігалися з сильними довгостроковими можливостями для накопичення. Зона «накопичення» — приблизно $70 125–$90 650 — майже збігається з поточною ціною Біткоїна й натякає на справедливу оцінку в межах ширшої кривої зростання.

Світло-зелена зона «ще дешево» простягається від близько $90 650 до $117 105, що вказує на помірний потенціал зростання, якщо Біткоїн і далі рухатиметься в межах історичного тренду прийняття. Далі зона «HODL» — $117 105–$153 445 — рівні, які зазвичай відповідають сильному бичачому імпульсу без надмірної спекуляції.

Зона «бульбашка» піднімається приблизно від $153 445 до $195 567 — це умови, за яких ціна історично починала відриватися від довгострокових середніх. Діапазон «FOMO посилюється» — близько $195 567–$250 745 — сигналізує про зростання спекулятивної поведінки.

Далі йде зона «продавай, серйозно, продавай» — приблизно $250 745–$326 589, а «територія максимальної бульбашки» — близько $326 589–$439 404: історично такі рівні пов’язувалися з великими піками циклу.

Орієнтовна ціна Біткоїна на 1 січня 2026 року

За поточної ціни Rainbow Chart припускає, що за нейтрального сценарію до 1 січня 2026 року BTC найімовірніше торгуватиметься в діапазоні приблизно $90 000–$117 000, а за посилення бичачого імпульсу можливий рух у бік $153 000.

Водночас навіть суттєве падіння нижче тренду, за логікою моделі, все одно залишало б довгострокову структурну підтримку помітно вище $50 000.

Джерело: Finbold.

