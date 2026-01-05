Озвучено прогноз магнітних бур на 6-7 січня 2026

За даними аналітиків Meteoagent останні декілька тижнів К-індекс (сила магнітних бур) тримається на низьких рівнях — у зеленій та жовтій зоні (у межах 3,2-4,3 балів за 9-ти бальною шкалою). Лише 2 січня показник сягнув 5 балів. Чого очікувати далі?

2025 рік виявився багатим на потужні магнітні бурі: Сонце перебуває на піках багаторічного циклу активності, тож спалахи та викиди плазми траплялися частіше й були сильнішими. У підсумку минулий рік став складним і для метеозалежних людей, і для операторів зв’язку та енергосистем — геомагнітні збурення регулярно впливали на самопочуття, роботу супутників, навігації та радіосигналів.

Попри це кінець року та початок 2026 виявилися досить «м’якими» — геомагнітний фон Землі нарешті заспокоївся. Зокрема, вчора, 4 січня К-індекс коливався в межах 3,3 бала. Сьогодні фіксується 4,2 бала (при цьому, точний результат отримаємо лише завтра).

На 6 та 7 січня фахівці прогнозують K-index на рівні 2,3 та 1,7 бала відповідно. Враховуючи, що останні декілька днів сильних спалахів на Сонці не фіксувалося, прогноз цілком передбачуваний.

Попри відсутність сильних магнітних хвилювань експерти продовжують фіксувати високий рівень резонансу Шумана — природних електромагнітних коливань атмосфери, які посилюються під впливом сонячних спалахів.

Нагадаємо, що з 2008 року швидкість сонячного вітру зросла на 6%, його густина — на 26%, температура — на 29%, а тиск — на 45%. Така динаміка означає частіші сонячні бурі та активнішу взаємодію з магнітним полем Землі.

Що відбувається

Сонячні спалахи — це раптові викиди енергії, що виникають у результаті взаємодії магнітних полів у сонячній короні. Їх класифікують за потужністю:

C-клас — слабкі;

M-клас — середні та сильні;

X-клас — найпотужніші, які часто спричиняють сильні магнітні бурі.

Протягом останнього півріччя фіксуються часті спалахи М1-М4, які викликали потужні викиди корональної маси. Коли ці потоки заряджених частинок досягають Землі, вони взаємодіють із магнітосферою, викликаючи геомагнітні збурення.

Як це впливає на людину

Під час магнітних бур частина людей відчуває головний біль, безсоння, перепади тиску, втому або дратівливість. Особливо чутливими є ті, хто має серцево-судинні чи неврологічні проблеми.

Втім, лікарі наголошують, що бурі не становлять загрози для життя — йдеться радше про адаптаційну реакцію організму на зміни геомагнітного поля.

Як зменшити вплив

Медики радять у дні підвищеної сонячної активності:

робити легкі фізичні вправи та не перевантажувати організм ;

пити достатньо води;

уникати стресу та алкоголю, пити менше кави;

забезпечити повноцінний сон;

людям із хронічними захворюваннями — контролювати тиск і приймати призначені препарати.

Що далі

Фахівці прогнозують, що підвищена активність Сонця збережеться щонайменше до кінця року, а окремі спалахи триватимуть до середини 2026 року.

