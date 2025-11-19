Скільки ФОПів відкрили в Україні у 2025 — Опендатабот

Понад 153 тисячі нових ФОПів відкрили жінки за 10 місяців 2025 року в Україні з даними Єдиного державного реєстру. Це 61% від загальної кількості новостворених ФОПів у 2025 році. Найбільше бізнесів зареєстрували цьогоріч жінки у столиці, на Дніпропетровщині та Київщині. Серед сфер жіночого підприємництва лідирують торгівля, освіта та краса.

Про це йдеться у матеріалі Опендатабот.

153 413 нових ФОПів зареєстрували жінки — це 61% від усіх нових реєстрацій. До порівняння, ще у 2021 році частка жінок складала 51%.

Кожен восьмий жіночий бізнес був відкритий у столиці — 20 286 ФОПів. Наслідують Дніпропетровщина з 15 129 реєстраціями, Київщина (11 846), Одещина (11 647) та Львівщина (11 274). Але найвищу частку жінок серед нових підприємців мають Сумщина, Полтавщина та Одещина: по 63%. У жодному регіоні чоловіки так і не змогли випередити жінок за кількістю нових бізнесів.

Кожен третій новий жіночий бізнес відривається у сфері роздрібної торгівлі — 49,7 тисячі. Запитані також індивідуальні послуги (11,1 тис.), оптова торгівля (10,7 тис), освіта (10 тис.) і бізнеси у сфері харчування (8,8 тис.).

Скільки українці витратили за допомогою безконтактних платежів — НБУ

Водночас б’юті-сфера продовжує бути одним із найдинамічніших напрямків жіночого підприємництва. Так, 88% нових підприємців, що відкрили свій бізнес у сфері надання індивідуальних послуг — жінки. З них 77% припадає на салони краси, перукарні, студії догляду.

Жінки також домінують у сфері соціальної допомоги, освіти, медицини, консалтингу і харчовому виробництві.

Варто зазначити, що іноземки також активно реєструють ФОПи в Україні. Найбільше ФОПів зареєстрували громадянки росії (175), Молдови (68), Вірменії (50) і Азербайджану (49).

