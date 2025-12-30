Скільки нових ФОПів відкрито в Україні у IV кв. 2025

За квартал зафіксовано чистий приріст нових фізичних осіб підприємців (ФОП): реєстрацій більше, ніж припинень

Аналітики YouControl.Market дослідили, що попри виклики повномасштабної війни з’являються нові бізнеси, спадає хвиля припинень, а у розрізі галузей, регіонів та гендеру простежуються цікаві тенденції.

Головні інсайти дослідження:

У четвертому кварталі 2025 року зареєстровано близько 58,2 тис. нових ФОП, що на 40% більше, ніж в аналогічному періоді 2024-го. Це один з найвищих квартальних показників за останні роки.

Припинень діяльності ФОП за цей же період зафіксовано 50,5 тис., що на 18% менше, ніж у четвертому кварталі 2024 року – на 7,7 тис. ФОП більше зареєстровано, ніж припинено.

Перше місце за кількістю нових реєстрацій ФОП утримує роздрібна торгівля (16,5 тис. реєстрацій за квартал), далі йдуть ІТ (7,7 тис.) та інші послуги (6,9 тис.). У сферах транспорту і логістики та освітніх послуг кількість нових реєстрацій ФОП зросла більш ніж на 60-70% рік до року.

Столиця залишається лідером за кількістю зареєстрованих ФОП (майже 8 тис. реєстрацій у IV кв. 2025), далі – Дніпропетровська, Львівська, Київська, Харківська і Одеська області. Сукупно ці шість регіонів забезпечили понад половину всіх нових реєстрацій ФОП.

Жінки як і раніше домінують серед нових підприємців, проте їх перевага дещо скоротилася. У четвертому кварталі 2025 року близько 61% нових ФОП зареєстрували жінки (майже 36 тис.), тоді як роком раніше частка жінок складала 63%. Серед припинень діяльності жінки становлять трохи понад половину тих, хто припинив ФОП.

Динаміка реєстрацій та припинень

У жовтні-грудні 2025 року українці зареєстрували приблизно 58,2 тис. ФОП. Для порівняння, у четвертому кварталі 2024 року було зареєстровано лише близько 41,6 тис. нових ФОП – тобто нинішній показник на 40% вищий рік до року.

Примітка: Частково таку різницю можна пояснити кібератакою на державні реєстри з 19 грудня 2024 року до 8 січня 2025 року, тож частина реєстрацій фізично не могла бути проведена в реєстрі в останні тижні 4 кварталу 2024 року і зсунулась на початок наступного періоду.

Припинення діяльності ФОП у IV кварталі 2025 року склали приблизно 50,5 тис., що на 18% менше, ніж за аналогічний період 2024-го (тоді було 61,7 тис. припинень). Тобто, якщо рік тому припинень було більше, ніж реєстрацій, то зараз ситуація протилежна. На кожні 100 нових реєстрацій ФОП наприкінці 2025-го припадало лише близько 87 припинень, тоді як наприкінці 2024 року на 100 реєстрацій припадало майже 148 припинень – помітний розворот тенденції. За підсумками кварталу маємо позитивне сальдо: кількість ФОП в країні зросла приблизно на 7–8 тисяч лише за 3 місяці. Варто зазначити, що в цілому за 2025 рік все ще спостерігалось незначне скорочення кількості ФОП (приблизно 244 тис. реєстрацій проти 258 тис. припинень, чистий мінус – 14 тис. за рік).

Галузевий розподіл

У секторальному розрізі нових реєстрацій продовжує лідирувати роздрібна торгівля. За даними аналітичної системи YC.Мarket, у IV кварталі 2025 року в роздрібному секторі зареєстровано близько 16,5 тис. ФОП, що становить майже 28% від усіх нових підприємців кварталу – це на 42% більше, ніж у 4 кварталі 2024 року.

Другу позицію за обсягом поповнення підприємців посів сектор ІТ (інформаційні технології) – у жовтні-грудні зареєструвалися приблизно 7,7 тис. ФОП у цій сфері. Третю сходинку утримують Інші послуги – близько 6,9 тис. нових реєстрацій ФОП за квартал (+38% до минулого року). Далі за кількістю реєстрацій ідуть галузі транспорту і логістики (4,5 тис. ФОП) та оптової торгівлі (3,3 тис.). Освітні послуги дали понад 2,8 тис. нових ФОП – приблизно на 63% більше, ніж у кінці 2024 року.

На іншому полюсі – галузі, в яких підприємці реєструються повільніше. Наприклад, у сільському господарстві за квартал зареєстровано лише 800 ФОП, і темпи зростання тут відстають від середніх. Втім, навіть агросектор показав приріст нових реєстрацій (+30% до IV кв. 2024). Важливо, що майже у всіх основних галузях тепер спостерігається чистий приріст ФОП – реєстрацій більше, ніж припинень. Для прикладу, роздрібна торгівля додала за квартал приблизно +1,5 тис. реєстрацій ФОП «чистими» (16,5 тис. зареєстровано vs 15,1 тис. припинено), оптова торгівля – +1,1 тис., освітня сфера – +1,8 тис. ФОП. ІТ-сектор поки що залишається винятком: хоча нових ФОП в ІТ багато, ця галузь втратила за квартал більше підприємців, ніж отримала (близько 9,9 тис. припинень проти 7,7 тис. реєстрацій).

Помітно, що відбулося загальне зниження кількості припинень ФОП у більшості секторів. Важливо підкреслити, що навіть в уразливих галузях спостерігається певна стабілізація. Приміром, у громадському харчуванні (ресторани, кафе) кількість припинень в IV кв. 2025-го практично не змінилася проти минулого року (2,5 тис. припинень), зате реєстрацій побільшало (+38%).

Регіональний розподіл

М. Київ впевнено посідає перше місце за кількістю зареєстрованих ФОП: за четвертий квартал у столиці зареєстровано приблизно майже 8 тис. нових ФОП. Це на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року (тоді було 6,6 тис.). Дніпропетровська область – на другому місці із показником 5,8 тис. реєстрацій (+46% рік до року). Третю позицію утримує Львівщина (близько 4,8 тис. ФОП, +43%), яка в умовах війни стала одним із головних прихистків для бізнесу і продовжує нарощувати підприємницький потенціал. Далі йдуть Київська область (4,4 тис. реєстрацій, +32%), Харківщина (4 тис., +41%) та Одещина (4,2 тис., +52%). Сукупно за квартал ці шість регіонів дали понад 53% всіх нових реєстрацій ФОП в Україні, тобто більш ніж кожен другий підприємець реєструвався саме в одному з цих економічних центрів.

Окрім вже згаданих, помітні результати показали також Вінниччина (2,3 тис. реєстрацій), Полтавщина (2,2 тис.), Хмельниччина (2,1 тис.) та Івано-Франківщина (2 тис.) – ці регіони доповнюють першу десятку за кількістю нових реєстрацій ФОП. Для усіх них характерне зростання показників у півтора раза проти кінця 2024 року.

Показово, що практично в усіх регіонах України (крім зон активних бойових дій) квартал завершується позитивним підсумком: кількість зареєстрованих ФОП перевищує кількість припинених. Для порівняння, наприкінці 2024 року майже кожна область фіксувала від’ємне сальдо – припинених було більше. Тепер ситуація інша, але у регіонах, що й далі потерпають від активних бойових дій, ситуація все ще складна.

Гендерний аналіз

Перевага жінок трохи зменшилася у порівнянні з минулим роком – за даними YC.Мarket, протягом жовтня-грудня жінки зареєстрували приблизно майже 36 тис. ФОП, що становить 61% від усіх нових підприємців кварталу. Для порівняння, у IV кварталі 2024 року частка жінок серед нових реєстрацій була вищою – приблизно 62–63%. Відповідно, частка чоловіків зросла з 37% до 39%: чоловіки зареєстрували 22,3 тис. нових ФОП у IV кв. 2025. Попри ці зміни, жіноче мале підприємництво впевнено домінує: майже 6 із 10 нових ФОП реєструють саме жінки.

У четвертому кварталі 2025 року на жінок припадає близько 51% усіх припинень ФОП (25,6 тис. випадків), а на чоловіків – 49% (24,5 тис.). У третьому кварталі цей розрив був ще більшим (53% у жінок проти 47% у чоловіків).

