Податковий борг українців зріс до 200 млрд грн: які наслідки

22.12.2025 13:40
Микола Деркач

З початку року податковий борг українців перед державним бюджетом зріс у півтора раза – до 201 млрд грн, що негативно вплинуло на виконання державного бюджету

Фото: rp.gov.ua

Про це розповіла голова Рахункової палати Ольга Піщанська.

Вона відзначила, що у звітному періоді видатки загального фонду держбюджету були меншими від запланованих на 161 млрд грн (на 5 %).

Зокрема, видатки сектору безпеки й оборони — менші плану на 70 млрд грн, Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України – на 25,5 млрд грн, Міністерства охорони здоров’я України – на 11 млрд грн. Ольга Піщанська особливо наголосила на необхідності погашення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованостей головних розпорядників, які від початку року зросли майже на 30%.

Також під час засідання підкомітету з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету йшлося про проблеми з використанням окремих субвенцій, зокрема, Міністерством освіти і науки України.

У Висновку Рахункової палати йдеться про непроведення видатків на доплати педагогічним працівникам (12,1 %), неповне використання коштів освітньої субвенції (1,5 %) та субвенції на реалізацію проєкту «Нова українська школа» (11,5 %).

Читайте також: Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів

Також не в повному обсязі були використані кошти, передбачені на створення безпечних умов у військових і військово-спортивних закладах освіти та на реалізацію проєкту «Шкільний автобус». Видатки ж на субвенцію для забезпечення харчуванням учнів початкових класів узагалі не проводилися.

Міністерству охорони здоров’я під час засідання було наголошено, що надмірно часті перерозподіли бюджетних коштів в межах його програм свідчать про недоліки бюджетного планування. А виконання бюджетної програми з підвищення кваліфікації лікарів комунальних закладів здійснюється з відставанням від запланованих показників.

Представники Міністерств під час засідання розповіли про причини невиконання окремих бюджетних програм, можливі зміни до планування видатків, тощо.

За підсумками розгляду питання підкомітетом прийнято рішення рекомендувати Комітету ВРУ з питань бюджету взяти матеріали Рахункової палати до відома та врахувати у роботі, а також надати Кабінету Міністрів України рекомендації щодо шляхів посилення виконання бюджету.

