Кійосакі заявив про наближення нової економічної депресії

Фінансовий письменник та інвестор Роберт Кійосакі виступив із черговим попередженням, заявивши, що «фінансовий крах прискорюється»

У притаманній йому манері автор книги «Багатий тато, бідний тато» написав у дописі в X, що паніка поширюється, оскільки інвестори продовжують виводити капітал із фондів приватного кредитування.

Кійосакі також послався на коментар фінансового аналітика Джима Рікардса, який заявив, що США можуть уже входити в те, що він називає «Новою депресією».

«КРАХ ПРИСКОРЮЄТЬСЯ: фонди приватного кредитування охоплені панікою, оскільки інвестори забирають свої гроші. Великі банки та відомі фінансові установи мають проблеми. Джим Рікардс офіційно заявляє, що США входять у Нову депресію. Що ви збираєтеся робити?»

CRASH ACCELERATES: Private credit funds are panicked as investors withdraw their money. Major big name banks and brand name financial institutions are in trouble. Jim Rickards formally declares the US in the New Depression. What are you going to do? If you have followed my X… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) March 13, 2026

«Нова депресія» наближається

За словами Кійосакі, ринки приватного кредитування перебувають під сильним тиском через відтік капіталу від інвесторів.

На його думку, це не локальна проблема — ця тенденція незабаром може торкнутися й більших фінансових установ.

Хоча інвестор не навів конкретних даних чи прикладів на підтвердження своїх тверджень, він повідомив своїм підписникам, що «великі банки та відомі фінансові установи мають проблеми».

Рішення, за його словами, полягає у продовженні інвестування в альтернативні активи. Зокрема, Кійосакі заявив, що й надалі спрямовуватиме капітал у сировинні товари, такі як нафта та дорогоцінні метали, а також у цифрові активи, включно з Біткоїн та Ethereum.

«Наприклад, я продовжую інвестувати в нафту, срібло, золото, Біткоїн та Ethereum. Завжди пам’ятайте золоте правило банківських панік: гроші завжди кудись перетікають. Ваше завдання — зрозуміти, куди саме перетікають гроші, що виходять із банків, бізнесів та робочих місць».

«Розумні гроші» проти панічного продажу

Кійосакі також заявив, що поточна економічна ситуація може призвести як до нових можливостей, так і до втрат — усе залежить від того, як інвестори реагуватимуть на неї.

За словами автора, більш досвідчені інвестори зазвичай накопичують активи під час спадів на ринку. Натомість новачки часто піддаються паніці й продають активи.

Саме такі інвестори, за словами Кійосакі, поводяться неправильно та діють «як кури без голови».

«Періоди зростання роблять розумні гроші багатшими — так само, як і кризи», — підсумував він, закликавши своїх підписників «берегти себе» та бути обережними зі своїми грошима.

За матеріалами finbold.com.