На Кубі припинили роботу Visa та Mastercard

Куба втратила можливість проводити платежі через міжнародні карткові системи Visa та Mastercard. Причиною стало рішення іноземного банку-партнера, який обробляв транзакції за цими картками на території країни, припинити співпрацю з кубинською компанією FINCIMEX S.A.

Про це повідомив Центральний банк Куби.

За інформацією регулятора, повідомлення про розірвання співпраці надійшло 2 червня. Йдеться про банк, який забезпечував процесинг операцій із використанням карток Visa та Mastercard для оплати товарів і послуг на острові.

У Центральному банку Куби пов’язали це рішення з Виконавчим указом №14404, підписаним президентом США Дональдом Трампом 1 травня. Кубинська влада вважає нові обмеження частиною економічного тиску Вашингтона на країну.

Іноземний банк повідомив, що з 6 червня, коли обмеження набувають чинності, він більше не зможе виконувати укладені угоди з FINCIMEX S.A. Через це проведення операцій за картками Visa та Mastercard стане неможливим.

Рішення створює додаткові труднощі для туристичної галузі та міжнародної торгівлі Куби. Раніше власники карток Visa та Mastercard могли оплачувати товари й послуги під час перебування в країні, а місцеві підприємства отримували відповідні валютні надходження.

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Тепер Куба фактично втрачає один із ключових каналів прийому міжнародних платежів. Це може вплинути як на туристичний сектор, так і на компанії, що працюють із іноземними клієнтами.

Водночас влада заявила, що в країні продовжать діяти альтернативні способи розрахунків. Для операцій в іноземній валюті залишаються доступними готівкові платежі, а також національні передплачені картки Clásica та Tropical.

Крім того, на Кубі й надалі працюватиме міжнародна платіжна система UnionPay. Китайська UnionPay вже давно є однією з найбільших карткових мереж світу.

Останніми роками Куба неодноразово стикалася з фінансовими та банківськими обмеженнями через американські санкції. Втрата доступу до Visa та Mastercard стала ще одним ударом по можливостях країни залучати валюту через міжнародні платіжні канали.

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