Зорепад, затемнення та парад планет: у серпні відбудеться космічне шоу

12 серпня 2026 року любителів астрономії очікує одразу три помітні небесні явища: ранковий «парад» шести планет, сонячне затемнення та пік метеорного потоку Персеїди. У соцмережах таке рідкісне поєднання вже жартома називають «м’яким перезавантаженням Всесвіту»

Насправді події не відбуватимуться одночасно. Планети можна буде шукати перед світанком 12 серпня, затемнення відбудеться ввечері, а найбільша активність Персеїд очікується в ніч проти 13 серпня.

«Парад» шести планет

Перед сходом Сонця на небі з’являться Меркурій, Юпітер, Марс, Сатурн, Уран і Нептун. При цьому вони не утворять ідеально рівну лінію, а розташуються вздовж екліптики — уявного шляху руху Сонця та планет небосхилом.

Найлегше неозброєним оком буде помітити Марс і Сатурн. Меркурій та Юпітер перебуватимуть низько над східним горизонтом, тому для їх пошуку знадобиться відкрита місцевість. Уран можна буде побачити в бінокль, а для спостереження за Нептуном бажано використовувати телескоп. Найкращий час — приблизно за 30-60 хвилин до сходу Сонця.

В Україні можливість побачити планети залежатиме від погоди, освітлення та відкритості східного горизонту.

Сонячне затемнення

Повне сонячне затемнення пройде через Гренландію, Ісландію, Атлантичний океан, Іспанію та невелику частину Португалії. Для материкової Європи це буде перше повне затемнення Сонця з 1999 року. В інших частинах Європи явище спостерігатиметься як часткове.

В Україні повної фази не буде. Зокрема, у Києві часткове затемнення триватиме лише близько дев’яти хвилин: розпочнеться орієнтовно о 20:14, досягне максимуму о 20:18 і завершиться близько 20:23 за місцевим часом. Сонце в цей момент перебуватиме близько до горизонту.

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Спостерігати за затемненням можна лише через спеціальні сертифіковані окуляри або за допомогою непрямих методів проєкції. Звичайні сонцезахисні окуляри не захищають очі від небезпечного випромінювання.

Пік Персеїд

У ніч із 12 на 13 серпня свого максимуму досягне метеорний потік Персеїди. За ідеальних умов його активність може становити близько 100 метеорів на годину, хоча фактична кількість видимих спалахів залежатиме від хмарності, світлового забруднення та місця спостереження.

У 2026 році умови будуть особливо сприятливими, адже пік Персеїд припадає на період молодика. Яскраве місячне світло не заважатиме бачити навіть відносно слабкі метеори. За прогнозом Міжнародної метеорної організації, найвища активність очікується 13 серпня приблизно між 02:00 та 04:00 за всесвітнім часом.

Жителям України найкраще спостерігати за Персеїдами після опівночі й до початку ранкових сутінків. Телескоп або бінокль для цього не потрібні — достатньо знайти темне місце подалі від міського освітлення та дати очам близько 20–30 хвилин для адаптації.

Редакція PSM звертає увагу: найкращі шанси в Україні будуть побачити саме Персеїди, тоді як сонячне затемнення спостерігатиметься лише частково й у деяких містах триватиме недовго. Видимість усіх трьох явищ залежатиме від погоди та місця перебування спостерігача, тому перед початком варто уточнити локальний прогноз і час сходу або заходу Сонця.

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Джерела wionews.com; science.nasa.gov.