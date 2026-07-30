Підводні блискавки у Тихому океані спантеличили вчених

Під поверхнею Тихого океану — від Суматри та Яви на заході до узбережжя Чилі на сході — спостерігають загадкові спалахи, схожі на блискавки. Вони не пов’язані зі штормами та зникають так само швидко, як звичайні блискавки в небі

Це явище, зафіксоване в районі Тихоокеанського вогняного кільця, називають te lapa, або «спалах». Учені досі не можуть достеменно пояснити його походження. Водночас вважається, що давні полінезійські мореплавці використовували такі підводні спалахи для орієнтування в океані.

Культурна антропологиня Маріанна Джордж — одна з небагатьох дослідниць, які особисто спостерігали te lapa біля віддаленого острова Таумако на Соломонових Островах. За її словами, явище нагадувало смолоскип, який запалили й одразу загасили.

Дослідниця також помітила, що спалахи нібито виникали з боку підводної суші. Саме тому мореплавці могли використовувати їх для пошуку островів.

Маріанна Джордж неодноразово відвідувала Таумако, намагаючись з’ясувати природу феномену. У дослідженні, опублікованому 2013 року в журналі Time and Mind, вона зазначила, що серед можливих пояснень розглядають біолюмінесценцію, а також електричні й магнітні явища.

Сучасні технології поки не можуть пояснити спалахи

Дослідниця припускає, що наявні наукові прилади можуть бути недостатньо чутливими для фіксації te lapa. Крім того, необхідне обладнання складно використовувати у відкритому океані.

Одна з гіпотез пов’язує підводні спалахи з постійною тектонічною активністю в районі Вогняного кільця. Рух літосферних плит і вулканічні процеси можуть спричиняти електромагнітні випромінювання поблизу островів, створюючи світлові ефекти, схожі на блискавки.

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Водночас низку можливих причин уже відкинули. Зірки, супутники та інші космічні об’єкти не можуть спричиняти це явище. Вогні святого Ельма — синьо-фіолетове плазмове світіння — також визнали малоймовірним поясненням, оскільки воно не виникає під водою.

Підводні апарати фіксували стрибки напруги поблизу гідротермальних джерел і вулканів на океанічному дні. Це породило припущення про електричні розряди. Проте солона вода є потужним провідником, тому значний електричний заряд у ній не повинен накопичуватися.

Таємниця залишається нерозгаданою

Професор Гарвардського університету Джон Гут зазначає, що остаточного пояснення походження te lapa наразі немає. За однією з версій, світіння можуть спричиняти риби, які швидко рухаються крізь скупчення динофлагелятів — мікроорганізмів, здатних світитися у відповідь на механічний вплив або хвилі тиску.

Щоб підтвердити або спростувати цю гіпотезу, необхідні подальші дослідження. Поки що загадкові підводні «блискавки» залишаються одним із нерозкритих феноменів Тихого океану.

Редакція PSM звертає увагу: хоча te lapa спостерігають у Тихому океані, дослідження подібних підводних явищ може бути цікавим і для України, яка має вихід до Чорного моря та розвиває морські, навігаційні й безпілотні технології. Краще розуміння електромагнітних і біолюмінесцентних процесів у морському середовищі може допомогти вдосконалювати системи підводного моніторингу та навігації.

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Джерела: wionews.com; news.harvard.edu.