Microsoft закриває застосунок Whiteboard

Microsoft розкрила детальний графік припинення підтримки сервісу Whiteboard та закликала корпоративних користувачів якнайшвидше завершити перенесення своїх даних

Інструменти міграції перестануть працювати вже 22 серпня, а всі дошки, які залишаться у старій системі, будуть остаточно видалені після 5 вересня.

Про майбутнє закриття Whiteboard стало відомо після того, як застосунок для Windows 11 почав показувати користувачам повідомлення про припинення підтримки споживчої версії. Для багатьох це стало несподіванкою, оскільки компанія не супроводила попередження окремою публікацією з поясненнями. Тепер Microsoft уточнила ключові дати та описала подальшу долю сервісу.

У повідомленні для корпоративних клієнтів MC1441775 компанія зазначила, що перебуває на фінальному етапі переходу від застарілих Whiteboard-дошок до нової системи, у якій файли зберігатимуться в OneDrive. Насамперед зміни стосуються організацій, які використовують Whiteboard для спільної роботи, навчання, проведення зустрічей та планування проєктів.

Перший важливий дедлайн настане 22 серпня. Цього дня Microsoft припинить роботу інструментів для міграції корпоративних дощок. Після цього перенести старі файли до нового середовища буде вже неможливо. Одночасно користувачі особистих облікових записів Microsoft втратять можливість створювати нові дошки та редагувати наявні.

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Наступний критичний термін — 5 вересня. Після цієї дати всі застарілі та неперенесені дошки будуть остаточно видалені. Microsoft окремо наголошує, що відновити такі дані не вдасться, тому компаніям рекомендують перевірити статус міграції заздалегідь.

Ще один етап запланований на 14 вересня. Тоді припиниться підтримка окремого застосунку Whiteboard для Windows 11 і мобільних пристроїв. Водночас Microsoft поки не пояснила, чи застосунок одразу повністю втратить функціональність.

Для корпоративних користувачів Whiteboard залишиться доступним через Microsoft Teams. Усі дані зберігатимуться в OneDrive відповідної організації, що дозволить централізовано керувати файлами, доступом та резервними копіями.

Microsoft радить IT-адміністраторам завчасно повідомити співробітників про зміни, перевірити успішність перенесення важливих матеріалів і оновити внутрішні інструкції. Компаніям також варто переконатися, що в старих дошках не залишилося критично важливих схем, нотаток, планів або результатів командної роботи.

Таким чином, Microsoft не просто закриває окремий застосунок, а фактично інтегрує Whiteboard у власну екосистему Teams і OneDrive. Для користувачів це означає менше автономності, але більше централізованого контролю. Головне зараз — не пропустити дедлайни, адже після 5 вересня повернути видалені дошки буде вже неможливо.

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Джерело: Neowin.