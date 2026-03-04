Створено пристрій, що може зберігати дані 10 000 років

Microsoft створила пристрій, який може безпечно зберігати кілька терабайтів інформації майже 10 000 років. Розробку представили в межах Project Silica — це прорив у технологіях довготривалого зберігання даних

Технологія використовує скло, модифіковане лазером, у якому інформація буквально «вигравіювана» світловим променем. Такі дані неможливо стерти, оскільки вони фізично зафіксовані всередині скла.

Систему під назвою Silica описали в науковій статті, опублікованій у журналі Nature. Вона використовує маленький квадрат боросилікатного скла завтовшки приблизно 0,08 дюйма (2 мм), на якому інформація кодується за допомогою властивостей світла.

Теоретично така тонка скляна пластина може зберігатися тисячі років. На відміну від звичайних жорстких дисків, дані на цьому склі неможливо видалити. Це означає, що будь-яка інформація, записана на ньому, залишиться доступною для майбутніх поколінь людства.

Silica розроблена так, щоб витримувати різні загрози — зокрема вогонь, воду, мікрохвильове випромінювання та електромагнітні імпульси.

Інформація записується за допомогою різниці фаз світлових хвиль у вокселях — тривимірному аналогу пікселів. За даними дослідження, один скляний чип може зберігати 4,8 ТБ інформації. Це приблизно дорівнює 2 млн друкованих книжок або 5 000 фільмів у надвисокій роздільній здатності.

Команда дослідників надихнулася попередніми експериментами, які перевіряли можливість використання фізичних властивостей світла як додаткового «виміру» для зберігання даних, повідомляє Gizmodo.

Читайте також: Вчені пробурили 523 метри антарктичного льоду та ось що виявили

Як з’явилася технологія лазерного запису на склі

Фізик-оптик Джеймс Чон із Swinburne University of Technology в Австралії використав надшвидкі імпульси світла, щоб створити скляний матеріал, придатний для кодування інформації.

Згодом фізик-оптик Пітер Казанський з University of Southampton розвинув цю роботу. Йому вдалося вигравіювати на склі трилогію «Фундація» Айзека Азімова, яку навіть відправили в космос.

У Microsoft звернули увагу на цю технологію та побачили потенціал створення пристрою для архівного зберігання даних.

Директор досліджень Project Silica Річард Блек сказав Gizmodo:

«Ми зрозуміли, що якщо зможемо приборкати фізику процесу та масштабувати її, технологія лазерно-модифікованого скла має потенціал стати проривною для архівного зберігання даних».

Як це працює

Щоб записати інформацію на чип, використовується надшвидкий «фемтосекундний» лазер, який створює всередині скла крихітні тривимірні структури — вокселі.

Для зчитування даних застосовується високошвидкісний мікроскоп, який сканує скло, а алгоритми штучного інтелекту перетворюють ці тривимірні структури назад у цифрову інформацію.

Скляні пластини не потребують обслуговування та вважаються екологічним способом довготривалого зберігання даних.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Вчені пробурили льодовик Судного дня і ось що вияснили

SpaceX планує побудувати місто на Місяці

З’явився новий тип сонячних панелей, що працюють вночі

За матеріалами wionews.com.