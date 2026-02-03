close-btn
З’явився новий тип сонячних панелей, що працюють вночі

03.02.2026 19:30
Микола Деркач

Сонячна енергія стала символом чистої електрики вдень, але вчені в Австралії працюють над тим, щоб отримувати її навіть уночі. Група дослідників з Університету Нового Південного Уельсу розробляє технологію, яка використовує теплове випромінювання Землі після заходу Сонця, щоб генерувати електрику

Фото: chatgpt.com

Замість того щоб поглинати світло, як звичайні сонячні панелі, ці пристрої — терморадіаційні діоди — випромінюють інфрачервоне світло в холодне навколишнє середовище, створюючи електричний струм в процесі. Цей принцип — фактично «сонячні панелі у зворотному напрямку», бо електрика виникає саме під час випромінювання тепла, а не його поглинання.

Ідея базується на фізиці: після того як Земля вдень накопичує тепло від Сонця, вночі вона випромінює це тепло у вигляді інфрачервоного світла в космос. Як пояснюють дослідники, якщо дивитися на планету інфрачервоним датчиком, вона світиться теплом, що розсіюється у холодному космосі. Саме це випромінювання терморадіаційні діоди можуть перетворювати на електрику.

У 2022 році команда UNSW стала першою, хто продемонстрував, що такий діод може безпосередньо виробляти електрику. Але поки що потужність залишається дуже низькою — приблизно в 100 000 разів меншою, ніж у традиційної сонячної панелі.

Читайте також: Учені висунули нову гіпотезу походження життя на Землі

Як і вся рання технологія, нинішній пристрій здатен забезпечувати енергією маленькі електронні прилади, наприклад, годинник. Але теоретична база показує, що при значно кращому дизайні і матеріалах можна збільшити вихід енергії настільки, що подібні системи стануть корисними для цілодобового виробництва чистої енергії у різних умовах.

На відміну від традиційних сонячних панелей, які працюють лише за наявності світла, так звані реверсні сонячні панелі можуть пропонувати безперервне джерело енергії, тим самим вирішуючи одне з головних обмежень відновлюваних джерел — залежність від денного циклу.

Ця ідея ще потребує суттєвого розвитку, але вона відкриває двері для несподіваних застосувань. Наприклад, у майбутньому подібні системи могли б забезпечувати частину живлення для космічних апаратів у темний бік орбіти чи доповнювати енергетику автономних систем на Землі.

Дослідники також працюють над покращенням ефективності та масштабуванням виробництва, сподіваючись, що прототипи можуть перерости у практичні рішення для енергетичного сектора вже в найближче десятиліття.

Допоміжні матеріали: edition.cnn.com, oilprice.com.

