Парад планет вже завтра: шість світів вишикуються в одну лінію

Цими днями, за умови ясної погоди, одразу шість планет можна буде побачити разом на вечірньому небі. Невдовзі після заходу Сонця вони з’являться в одній частині небосхилу, утворюючи так званий планетарний парад

Неозброєним оком можна буде розгледіти Меркурій, Венеру, Сатурн та Юпітер. Для спостереження Урана та Нептуна, ймовірно, знадобляться бінокль або телескоп. Найкраще обирати місце з відкритим видом на західний горизонт, адже частина планет перебуватиме низько над обрієм.

Планетарний парад — це візуальний ефект, коли з точки зору Землі кілька планет здаються розташованими в одну лінію. Як пояснює докторка Бекі Смезерст з Оксфордського університету, це відбувається тому, що всі планети обертаються приблизно в одній площині, сформованій із газової хмари навколо Сонця. Вони не стоять «в ряд» у космосі, але зараз перебувають приблизно по один бік Сонячної системи, тому на небі виглядають вирівняними.

Одразу після заходу Сонця Меркурій, Венера, Сатурн і Нептун будуть видимі низько на заході. Уран розташується вище — в сузір’ї Тельця — і залишатиметься на небі до опівночі. Найлегше знайти Юпітер: він яскраво сяятиме в сузір’ї Близнюків і буде помітним навіть у містах із сильним світловим забрудненням.

За даними застосунку Star Walk, найтісніше планети згрупуються 28 лютого, однак точна дата залежить від вашого місця перебування. Найкращі умови очікуються наприкінці лютого — на початку березня в різних містах світу.

Побачити шість планет одночасно — подія не щоденна, хоча й не надзвичайно рідкісна. Натомість парад із семи планет трапляється значно рідше: востаннє таке явище спостерігали в лютому 2025 року.

Навіть якщо пропустити пік, частину планет можна буде побачити й пізніше. Зокрема, 7 та 8 березня Венера й Сатурн розташуються дуже близько одна до одної, що полегшить їх пошук на небі.

За матеріалами bbc.com.