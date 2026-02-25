Антарктида швидко втрачає лід: чим це загрожує людству

Екосистеми та крижані масиви Антарктиди трансформуються швидше, ніж очікували науковці. Міжнародна група дослідників оприлюднила нові прогнози щодо майбутнього континенту, зосередившись на Антарктичному півострові — зоні, яка виявилася найбільш вразливою до антропогенного потепління

Ланцюгова реакція танення

Скорочення морського льоду запускає ефект доміно. Менше льоду — більше відкритої води, яка активніше поглинає тепло. Це ще сильніше прогріває океан, пришвидшує руйнування льодовиків та підштовхує рівень моря вгору. За песимістичним сценарієм до 2100 року площа морського льоду біля Антарктичного півострова може зменшитися на 20%.

Учені змоделювали три варіанти розвитку подій до кінця століття. У разі низьких викидів глобальна температура зросте приблизно на 1,8°C порівняно з доіндустріальним рівнем. Сценарій середніх і високих викидів передбачає підвищення на 3,6°C, а за найгірших умов — на 4,4°C. Дослідники наголошують: останній варіант означає кліматичну реальність, із якою людство ще не стикалося.

Рівень моря: рахунок іде на сантиметри, наслідки — на метри

Процеси в Антарктиці матимуть глобальні наслідки. Танення льоду впливає на циркуляцію океану та атмосферні системи, змінюючи клімат далеко за межами полярного регіону.

За оцінками вчених, лише зміни на Антарктичному півострові можуть додати до глобального рівня моря 22 мм до 2100 року. До 2300 року цей показник здатен зрости до 172 мм. Якщо ж враховувати довгострокове танення криги по всій планеті — від Гренландії до Антарктиди — підняття океану може становити 0,7–1,2 м до 2300 року.

Показово, що навіть повне виконання країнами кліматичних зобов’язань не зупинить цей процес миттєво. Підвищення рівня моря відбувається інерційно, і найближчі десятиліття матимуть вирішальне значення. Кожні п’ять років зволікання зі скороченням глобальних викидів після 2020 року можуть додати ще 20 см до прогнозованого рівня моря у 2300 році.

Такий сценарій означає серйозні ризики для прибережних мегаполісів — від Лондона до Шанхаю, для низинних територій у Флориді й Бангладеш, а також для острівних держав, які можуть частково або повністю опинитися під водою.

Темніша вода — сильніші шторми

Морський лід виконує роль природного дзеркала, відбиваючи сонячну енергію. Його зникнення призводить до потемніння поверхні океану, що посилює поглинання тепла. У результаті океан накопичує більше енергії, а погодні явища стають екстремальнішими та агресивнішими.

Водночас руйнується й антарктична екосистема. Ключову роль у ній відіграє криль — дрібні ракоподібні, життєвий цикл яких тісно пов’язаний із морським льодом. Зменшення площі криги веде до скорочення їхньої чисельності, а це ставить під загрозу китів, тюленів та пінгвінів.

Криль також допомагає Південному океану поглинати вуглекислий газ. Тож його зникнення може ще більше посилити кліматичну кризу.

Зміни вже помітні: в окремих районах Антарктиди дощ дедалі частіше замінює сніг. Для пташенят пінгвінів Аделі це фатально — їхнє пухове пір’я не захищає від вологи. Намокання в умовах холоду призводить до переохолодження та масової загибелі.

Науковці застерігають: без швидких рішень нинішні процеси можуть стати незворотними в межах людської історії. І тоді майбутні покоління побачать Антарктиду вже зовсім іншою — із радикально зміненою природою та екосистемами.

