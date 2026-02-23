Чому небо блакитне і чи зміниться його колір — учені

Блакитне небо здається чимось незмінним, однак упродовж історії Землі його відтінок уже змінювався — і теоретично може змінитися знову

Причина денного блакитного кольору — поєднання сонячного світла та складу атмосфери. Світло Сонця виглядає білим, але насправді містить усі кольори спектра. Коли воно проходить крізь атмосферу, молекули азоту, кисню та інші дрібні частинки розсіюють його в різних напрямках.

Короткохвильове синє світло розсіюється сильніше за інші кольори — саме тому небо здається блакитним. Це явище називають релеївським розсіюванням.

Під час сходу та заходу Сонця світло проходить довший шлях крізь атмосферу. Синій спектр майже повністю розсіюється, і до нас доходять переважно червоні та помаранчеві хвилі — так виникають яскраві вечірні барви.

Інші планети демонструють іншу картину. На Юпітері блакитний відтінок верхніх шарів атмосфери значно слабший через меншу кількість сонячного світла. Марс має розріджену атмосферу з великою кількістю пилу. Там домінує інший тип розсіювання — мієвський, через що небо виглядає червонуватим або жовтим, а заходи Сонця — синіми.

У минулому Землі небо також могло бути іншим. Після формування планети атмосфера складалася переважно з вулканічних газів — вуглекислого газу та азоту, майже без кисню. Пізніше мікроорганізми наповнили її метаном, що створювало помаранчевий серпанок, подібний до густого смогу.

Близько 2,4 млрд років тому відбулася Велика киснева подія: ціанобактерії почали активно виробляти кисень завдяки фотосинтезу. Атмосфера поступово очистилася від метану, і сформувалися умови для сучасного блакитного неба.

У короткій перспективі його колір залишиться стабільним. Виверження вулканів, пилові бурі чи забруднення можуть тимчасово змінювати відтінки. Після виверження Кракатау у 1883 році спостерігали незвично червоні та навіть зеленуваті заходи Сонця через частинки попелу й сульфатів у повітрі. Розмір аерозолів визначає, як саме вони розсіюють світло: однакові частинки підсилюють яскраві кольори, різні — створюють білуватий або коричнюватий серпанок.

Зміна клімату також може вплинути на вигляд неба. Зі зростанням температури в атмосфері стане більше водяної пари, а це може зробити небо світлішим і менш насиченим. Натомість скорочення викидів здатне посилити його чистий блакитний відтінок.

У довгостроковій перспективі все залежить від еволюції Сонця. Приблизно через мільярд років воно стане яскравішим, що призведе до перегріву Землі та втрати океанів. Атмосфера радикально зміниться, і небо може стати жовтуватим або білим, подібним до венеріанського.

Ще приблизно через 5 млрд років Сонце перетвориться на червоного гіганта. Якщо атмосфера Землі тоді ще існуватиме, вона набуде глибокого червоного відтінку. Блакитне небо зникне разом із нинішнім виглядом планети.

Отже, знайомий нам колір — результат конкретного балансу світла та атмосфери. Поки цей баланс зберігається, небо залишатиметься блакитним. Але в масштабах космічного часу воно не є вічним.

