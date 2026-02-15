close-btn
PaySpaceMagazine

Космічна погода може впливати на землетруси — відкриття вчених

15.02.2026 10:00
Микола Деркач

Науковці нещодавно висунули несподівану гіпотезу, що активність у верхніх шарах атмосфери може за певних умов впливати на процеси глибоко в земній корі

Космічна погода може впливати на землетруси — відкриття вчених

Фото: chatgpt.com

Команда Кіотського університету запропонувала модель, яка досліджує, чи можуть зміни в іоносфері інколи підсилювати електричні сили в ослаблених ділянках кори та наближати момент виникнення сильного землетрусу. Йдеться не про метод прогнозування, а про можливий фізичний механізм взаємодії.

Відправною точкою є сонячні спалахи та інша інтенсивна сонячна активність. Вони здатні швидко змінювати розподіл заряджених частинок в іоносфері. Такі зміни фіксують за коливаннями загального вмісту електронів — Total Electron Content (TEC), оскільки вони впливають на проходження супутникових навігаційних сигналів крізь атмосферу.

Модель у межах земної кори зосереджується на ділянках порід з тріщинами, де за екстремальних температур і тиску вода може переходити в надкритичний стан. Дослідники розглядають ці пошкоджені ділянки як електрично активні — подібні до конденсатора, який через ємнісний зв’язок (електричний вплив без прямого контакту) поєднаний із поверхнею Землі та нижньою іоносферою. У такій системі зміни заряду в іоносфері можуть посилювати електричні поля в мікропорожнинах породи на наномасштабі.

Читайте також: Астрономи виявили недалеко від Землі потенційно населену планету

Це має значення, оскільки тиск у дрібних порожнинах впливає на ріст і злиття тріщин, особливо якщо розлом уже перебуває поблизу руйнування. За розрахунками авторів, електростатичний тиск у таких умовах може досягати кількох мегапаскалів — величини, співставної з припливними та гравітаційними напруженнями, які також здатні змінювати стабільність розломів.

Раніше перед окремими великими землетрусами вчені фіксували аномалії в іоносфері — зростання електронної густини, зниження висоти шару та зміну поширення іоносферних збурень. Зазвичай їх трактували як наслідок процесів у корі. Нова модель пропонує доповнювальний підхід: взаємодія може бути двосторонньою, коли іоносферні збурення також чинять зворотний вплив на кору.

У роботі згадано великі землетруси у Японії, зокрема подію на півострові Ното у 2024 році, перед якою спостерігалася інтенсивна сонячна активність. Автори наголошують, що часовий збіг не доводить причинного зв’язку, але узгоджується з гіпотезою про додатковий чинник у критичному стані кори.

Науковці вважають, що поєднання іоносферного моніторингу на основі GNSS із даними космічної погоди допоможе краще зрозуміти механізми запуску землетрусів і вдосконалити оцінювання сейсмічних ризиків.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Вчені розповіли, як на Землі з’явилася вода

Учені попередили, що Сонце може випарувати Землю

Час на Марсі плине інакше: вчені довели теорію Ейнштейна

За матеріалами scitechdaily.com.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
google news
Новини по темі
Сонячне затемнення у лютому 2026: де буде видно 13.02.2026

Сонячне затемнення у лютому 2026: де буде видно
Вчені пробурили льодовик Судного дня і ось що вияснили 11.02.2026

Вчені пробурили льодовик Судного дня і ось що вияснили
Чи очікувати сильні магнітні бурі найближчими днями — прогноз 10.02.2026

Чи очікувати сильні магнітні бурі найближчими днями — прогноз
У лютому очікується парад планет: коли саме 05.02.2026

У лютому очікується парад планет: коли саме
З’явився новий тип сонячних панелей, що працюють вночі 03.02.2026

З’явився новий тип сонячних панелей, що працюють вночі
Потужна магнітна буря може накрити Землю: зафіксовано сильні спалахи на Сонці 03.02.2026

Потужна магнітна буря може накрити Землю: зафіксовано сильні спалахи на Сонці
Вибір редакції
Всі
Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
ТОП статей 11.02.2026

Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей

 Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
Останні новини
15.02.2026  13:00

Європарламент підтримав цифровий євро для онлайн- та офлайн-платежів

 15.02.2026  10:00

Космічна погода може впливати на землетруси — відкриття вчених

 14.02.2026  13:00

Біткоїн більше не цифрове золото — Deutsche Bank

 14.02.2026  11:30

У Польщі випустили золоту монету номіналом 100 злотих

 14.02.2026  10:00

Apple може випустити новий бюджетний MacBook

 13.02.2026  18:20

Як відреагує XRP на подання заявки на ETF від BlackRock

 13.02.2026  17:10

НБУ анулював ліцензію небанківській фінустанові

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.