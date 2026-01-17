close-btn
PaySpaceMagazine

Час на Марсі плине інакше: вчені довели теорію Ейнштейна

17.01.2026 13:00
Микола Деркач

Фізики з Національного інституту стандартів і технологій США (NIST) підрахували, що на Марсі годинники цокають на 477 мікросекунд (мільйонних часток секунди) швидше на добу, ніж на Землі. Причина — витягнутіша орбіта Марса та гравітаційний вплив інших небесних тіл. Також з’ясувалося, що протягом марсіанського року ця різниця може змінюватися до 226 мікросекунд на добу

Час на Марсі плине інакше: вчені довели теорію Ейнштейна

Фото: freepik.com

Ідея спирається на висновки Альберта Ейнштейна, який показав, що час у Всесвіті не всюди однаковий: швидкість ходу годинника істотно залежить від гравітації. У сильнішому гравітаційному полі годинники йдуть трохи повільніше, а в слабшому — швидше. Окрім цього, узгодження часу на Землі є складним завданням і простягається на всю Сонячну систему, що робить його значно складнішим.

Час на Марсі

Дослідження, нещодавно опубліковане в The Astronomical Journal, розвиває ідеї зі статті 2024 року, в якій науковці NIST запропонували рамковий підхід до ультраточного відліку часу на Місяці. Фізик NIST Біджунат Патла зазначив, що точне вимірювання часу на Марсі буде критично важливим для майбутніх місій.

Марс живе в іншому ритмі, ніж Земля: марсіанська доба приблизно на 40 хвилин довша за земну, а марсіанський рік триває 687 земних діб — проти 365 на Землі. Окрім цих відмінностей, ученим потрібно було визначити, чи плине час на Марсі з тією самою швидкістю, що й на Землі.

Атомний годинник, встановлений на Марсі, працював би нормально й «цокав» би так само, як на Землі. Складність виникає тоді, коли цей годинник порівнюють із земним: з часом вони поступово розходяться. Тому дослідникам треба було обчислити точний зсув між ними — за аналогією з визначенням планетарного часового поясу.

Завдання виявилося складнішим, ніж очікували. Згідно з теорією відносності Ейнштейна, гравітація впливає на плин часу: годинники йдуть повільніше в сильніших гравітаційних полях і швидше — у слабших. Рух планети в просторі також впливає на час, адже орбітальна швидкість додає додаткові варіації.

Щоб виконати розрахунки, вчені NIST обрали конкретну опорну точку на Марсі — подібно до рівня моря на екваторі Землі. Використовуючи дані, зібрані за десятиліття марсіанських місій, Патла та його колега, фізик NIST Ніл Ешбі, оцінили поверхневу гравітацію планети — вона приблизно у п’ять разів слабша, ніж земна.

Читайте також: Як Марс впливає на клімат Землі — науковці

Утім, однієї лише марсіанської гравітації було недостатньо для повної відповіді. Сонячна система — це середовище, що постійно змінюється, у якому масивні тіла взаємно впливають одне на одне гравітаційними силами. Сонце, на яке припадає понад 99% маси Сонячної системи, відіграє домінантну роль у формуванні руху планет.

Положення Марса в Сонячній системі — зокрема його відстань до Сонця та взаємодія із сусідніми тілами, такими як Земля, Місяць, Юпітер і Сатурн, — робить його орбіту більш витягнутою та еліптичною. Натомість Земля й Місяць рухаються відносно стабільними орбітами. Унаслідок цього час на Місяці стабільно «випереджає» земний приблизно на 56 мікросекунд на добу.

«Але для Марса це не так. Його відстань до Сонця та ексцентрична орбіта роблять варіації часу більшими. Задача трьох тіл надзвичайно складна. Тепер ми маємо справу з чотирма: Сонце, Земля, Місяць і Марс, — пояснив фізик NIST Біджунат Патла. — “Важка робота” виявилася складнішою, ніж я спочатку думав».

Після того як вони врахували поверхневу гравітацію Марса, орбітальну динаміку та гравітаційний вплив Сонця, Землі й Місяця, Патла та Ешбі дійшли фінального результату.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Телескоп Габбл впаде на Землю: чи загрожує це людям

Марс колись був «блакитною планетою» — учені

Учені назвали день, коли час зупиниться: чим це загрожує людству

За матеріалами wionews.com.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
google news
Новини по темі
США планують збудувати ядерний реактор на Місяці 16.01.2026

США планують збудувати ядерний реактор на Місяці
Як Марс впливає на клімат Землі — науковці 15.01.2026

Як Марс впливає на клімат Землі — науковці
Телескоп Габбл впаде на Землю: чи загрожує це людям 14.01.2026

Телескоп Габбл впаде на Землю: чи загрожує це людям
Марс колись був «блакитною планетою» — учені 13.01.2026

Марс колись був «блакитною планетою» — учені
Як обертання Землі впливає на наше повсякденне життя 09.01.2026

Як обертання Землі впливає на наше повсякденне життя
Вчені попередили про наближення магнітної бурі 07.01.2026

Вчені попередили про наближення магнітної бурі
Вибір редакції
Всі
Найцікавіше з CES 2026: від ШІ та фінтеху до робототехніки і автомобілів
ТОП статей 15.01.2026

Найцікавіше з CES 2026: від ШІ та фінтеху до робототехніки і автомобілів

 Monero б’є історичні рекорди: як XMR випередив ринок на тлі провалу Zcash
ТОП статей 12.01.2026

Monero б’є історичні рекорди: як XMR випередив ринок на тлі провалу Zcash
Останні новини
Сьогодні  13:00

Час на Марсі плине інакше: вчені довели теорію Ейнштейна

 Сьогодні  11:30

S&P 500 у 2026 році: головні прогнози експертів

 Сьогодні  10:00

Рецесія вже на горизонті — прогноз економіста

 16.01.2026  19:20

Кійосакі розповів, скільки коштуватиме срібло

 16.01.2026  18:40

OpenAI запустила новий ШІ-сервіс

 16.01.2026  17:40

США планують збудувати ядерний реактор на Місяці

 16.01.2026  16:40

4 причини інвестувати в криптовалюти навіть у період нестабільності

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.