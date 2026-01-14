Телескоп Габбл впаде на Землю: чи загрожує це людям

Космічний телескоп Габбл (HST) відіграв ключову роль у розвитку астрономії та космології за останні три десятиліття. Обертаючись навколо Землі на низькій орбіті зі швидкістю 28 163 км/год, цей оптичний телескоп із дзеркальною системою від моменту запуску у 1990 році виконав понад 1,3 млн спостережень

Завдяки надточним вимірюванням далеких наднових типу Ia та цефеїд Габбл допоміг уточнити швидкість розширення Всесвіту та сприяв відкриттю темної енергії. До запуску телескопа ми не знали точного віку Всесвіту: оцінки коливалися від 10 до 20 млрд років. Спостереження цефеїд дали змогу звузити ці підрахунки до нинішньої оцінки — 13,8 млрд років. Паралельно з науковими проривами Габбл подарував людству одні з найвражаючих зображень космосу, які ми коли-небудь отримували.

Але навіть найвидатніші місії не тривають вічно. Габбл не проєктували для безстрокової роботи на орбіті, а атмосферний опір, який виникає під час руху телескопа крізь розріджені зовнішні шари атмосфери, поступово знижує його орбіту й наближає момент, коли він більше не зможе залишатися в космосі та неконтрольовано увійде в атмосферу й упаде на Землю.

Нове дослідження проаналізувало, коли й за яких умов телескоп завершить свою унікальну кар’єру, а також які ризики це може створити для планети, в яку він зрештою вріжеться.

Протягом тривалої місії астронавти не раз піднімали телескоп на вищу орбіту під час сервісних польотів.

«Щойно астронавти завершували всі роботи під час серії виходів у відкритий космос тривалістю від трьох до п’яти днів, оператори STOCC та Центр керування місіями в Джонсоні готували телескоп до відстикування, — пояснює NASA. — Часто це також передбачало використання двигунів шатла, щоб підняти Габбл на трохи вищу орбіту, що подовжувало його життя, не даючи йому природно сходити з орбіти через атмосферний опір».

Такий сценарій порятунку більше неможливий — і початковий план щодо повернення телескопа теж зник.

«Первинний план деорбітації HST передбачав, що в кінці його життя шатл забере телескоп, — йдеться в науковій роботі про перспективи деорбітації HST. — Однак ніхто не міг передбачити, що він переживе програму Space Shuttle».

Тепер очікується, що орбіта телескопа поступово знижуватиметься в найближчі роки, доки не станеться неконтрольований вхід в атмосферу.

«Точно спрогнозувати, коли саме відбудеться цей вхід, та оцінити потенційні ризики для населення — критично важливі завдання для NASA. У межах оцінювання було проаналізовано та незалежно перевірено методики прогнозування зниження орбіти HST, розглянуто потенційні загрози під час входу в атмосферу й надано рекомендації з управління пов’язаними ризиками, — пояснюють автори нового дослідження, додаючи, що на орбіти супутників впливає й сонячна активність. — Крім того, оскільки HST не проєктували для керованого входу в атмосферу, існують побоювання, що частина уламків може вціліти та досягти поверхні Землі, створюючи ризики для людей».

Дослідження показало: у найкращому сценарії телескоп може залишатися на орбіті до 2040 року, а в найгіршому — увійти в атмосферу вже у 2029-му. Найімовірніший сценарій — 2033 рік.

Хоча точне місце входу в атмосферу та «слід» уламків не оцінювали, імовірність людських жертв коливається від середнього загального ризику 1:330 для всієї зони нахилу орбіти, яку перетинає HST, до 1:31 000 для найвіддаленішого та найменш заселеного району південної частини Тихого океану — за результатами двох симуляцій.

Попри те, що ризики залишаються низькими й подія відносно далека в часі, команда підкреслює: з погляду стандартів NASA такі показники формально є неприйнятними.

Джерело: IFLScience.