Як обертання Землі впливає на наше повсякденне життя

Не секрет, що обертання Землі впливає на більшість процесів, до яких ми звикли щодня — від зміни дня і ночі та роботи часових поясів до руху вітрів, погоди й океанічних течій. Ба більше, цей же фактор відбивається на біологічних ритмах людини, впливаючи на сон, гормональні цикли та метаболізм

День і ніч

Обертання Землі створює ефект дня та ночі. Частина планети, яка повернута до Сонця, перебуває у дні, а протилежна — вночі.

Рух вітрів і погода

Обертання Землі відхиляє повітряні потоки; це явище називають ефектом Коріоліса. У Північній півкулі вітри відхиляються вправо, а в Південній — вліво.

Щоденні біологічні ритми

Обертання Землі спричиняє зміну дня та ночі, що впливає на наші біологічні патерни, гормональний цикл, метаболізм і цикл сну.

Часові пояси

Обертання Землі лежить в основі відліку часу, адже сонячне світло послідовно освітлює різні частини планети, спричиняючи ранок, полудень і ніч. Оскільки Земля обертається на 360 градусів за 24 години, це означає 15 градусів за одну годину. Земну кулю поділено на 24 основні часові пояси по 15 градусів довготи, і кожен пояс відрізняється від сусіднього на одну годину.

Океанічні течії

Обертання спричиняє формування схем циркуляції океанів; воно також впливає на мусони та струменеві течії, які, зі свого боку, спричиняють циклони.

Екваторіальне випуклення

Під час обертання Земля зазнає дії двох типів сил: доцентрової та відцентрової. Через обертання все на поверхні відчуває штовхання назовні (відцентрову силу), а гравітація (доцентрова сила) переважає цей ефект, тому всі залишаються на поверхні. Обидві сили врівноважують одна одну, тому на екваторі є випуклення, а біля полюсів — сплющення.

Уявний рух Сонця, Місяця та зірок

Небесні тіла здаються такими, що сходять на сході та заходять на заході через обертання Землі.

За матеріалами wionews.com.