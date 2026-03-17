2 криптовалюти, яких варто уникати цього тижня

Оскільки криптовалютний ринок відновлюється, деякі активи демонструють ознаки перегріву. Зокрема, Біткоїн (BTC) задає тон після зростання вище $74 000, зміщуючи настрої інвесторів від екстремального страху до нейтрального рівня

Це відновлення спричинило сильне зростання альткоїнів, підтримане інституційними вливаннями, тематичними трендами сектору та послабленням макроекономічного тиску.

Втім, стрімкі ралі виводять деякі токени в зону перекупленості — індекс відносної сили (RSI) перевищує 70 на ключових таймфреймах.

Такі умови часто сигналізують про ослаблення імпульсу, підвищуючи ймовірність фіксації прибутку та короткострокових корекцій на все ще крихкому та волатильному ринку.

На цьому тлі Finbold визначив два активи, які перебувають у зоні перекупленості та потребують обережності з боку трейдерів.

Artificial Superintelligence Alliance (FET)

Artificial Superintelligence Alliance (FET) вирізняється явними ознаками перекупленості.

Токен торгується на рівні $0,21 після різкого добового зростання на 16%. Його підтримало відновлення інтересу до AI-криптовалют, зокрема розширення стейкінг-стимулів на платформах на кшталт Bitvavo, нова ротація капіталу в секторі та очікування щодо подальшого розвитку дорожньої карти альянсу автономних агентів.

Водночас значення RSI на різних таймфреймах підтверджують перегрів: 72,82 на 15-хвилинному графіку, 86,24 на годинному, 80,62 на 4-годинному, 84,01 на 12-годинному та 77,18 на добовому.

Такі високі показники, особливо екстремальні 86,24 на 1-годинному та 84,01 на 12-годинному графіках, свідчать про агресивний короткостроковий імпульс, який часто передує відкатам.

Попри те що довгострокові перспективи залишаються позитивними з потенційною ціллю близько $0,35, поточне технічне перегрівання в умовах ще нестійкого відновлення вимагає обережності.

Render (RENDER)

Render (RENDER), токен децентралізованої мережі обчислень на GPU, також демонструє ознаки перекупленості на довших таймфреймах, попри більш стабільну динаміку ціни останнім часом.

На момент написання актив торгувався на рівні $1,8. Показники RSI вказують на потенційний перегрів: 56,01 на 15-хвилинному графіку, 54,05 на годинному, 62,37 на 4-годинному, 72,32 на 12-годинному та 71,98 на добовому.

Коротші інтервали залишаються відносно збалансованими, однак значення 72,32 на 12-годинному та 71,98 на добовому графіках вже входять у зону перекупленості, що свідчить про поступове виснаження після ротації капіталу в секторі.

Загалом RENDER зростає на хвилі інтересу до децентралізованих обчислень, досягнень мережі (зокрема обробки мільйонів кадрів) та ширшого наративу навколо AI-інфраструктури, включно з ажіотажем навколо подій на кшталт Nvidia GTC.

У фазі відновлення, коли ентузіазм може випереджати фундаментальні фактори, трейдерам варто утриматися від агресивних позицій у FET та RENDER цього тижня.

Очікування охолодження індикаторів і спостереження за більш здоровими ретестами рівнів підтримки можуть допомогти зберегти капітал і знайти кращі точки входу після зниження ризиків перекупленості.

