Кійосакі визнав, що може помилятися щодо Біткоїна

Фінансовий педагог Роберт Кійосакі визнав, що його багаторічний прогноз про різке зростання Біткоїна (BTC), золота та срібла може й не справдитися

Примітно, що протягом років автор книги «Багатий тато, бідний тато» стверджував: інвесторам слід очікувати ринкового обвалу, після якого ці три альтернативні активи зростуть завдяки своїй здатності зберігати вартість.

Він повідомив, що нещодавно використав готівку для купівлі додаткових нафтових свердловин у Техасі, а також придбав більше золота, срібла та Біткоїна. Водночас інвестор порівняв свою стратегію зі стратегією Воррена Баффета.

Хоча Кійосакі висловив упевненість, що золото, срібло та Біткоїн можуть різко подорожчати, він також наголосив, що такий сценарій може і не реалізуватися.

Він визнав, що може помилятися щодо зростання цих активів. Таку саму обережність Кійосакі застосував і до своїх інвестицій у нафту, пояснивши їхню нещодавню динаміку напруженістю в Ормузькій протоці.

Навіть якщо очікуваного стрибка цін не станеться, Кійосакі зазначив, що стабільний грошовий потік від його нерухомості та бізнесів залишатиметься надійною фінансовою опорою.

«Я впевнений, що після масштабного обвалу ціна золота, срібла та Біткоїна зросте… і знаю, що можу помилятися. Я впевнений, що поки Іран стріляє по нафтових танкерах в Ормузькій протоці… ціна на нафту з моїх техаських свердловин продовжує зростати», — сказав Кійосакі.

Зміна інвестиційної позиції Кійосакі

Це визнання контрастує з його попередньою позицією, коли він послідовно прогнозував значне зростання золота, срібла та Біткоїна як захисних активів у періоди економічної нестабільності.

Водночас інвестор зазначив, що Воррен Баффет накопичив мільярди доларів готівки, продаючи акції та облігації. Така стратегія дає керівнику Berkshire Hathaway можливість купувати недооцінені активи за вигідними цінами, якщо станеться ринковий обвал.

Кійосакі наголосив, що жодну стратегію — ні його власну, ні підхід Баффета — не варто сліпо копіювати. Остаточні інвестиційні рішення мають залежати від індивідуальних обставин кожного інвестора.

Він неодноразово закликав інвесторів купувати ці активи до або під час спадів на ринку, називаючи їх потенційними переможцями у разі краху традиційних фінансових ринків.

Відповідно до своїх давніх попереджень, уперше викладених у книзі «Пророцтво багатого тата» 2013 року, Кійосакі вважає, що невирішені проблеми після фінансової кризи 2008 року все ще можуть спричинити безпрецедентний обвал ринку, можливо вже цього року.

Цікаво, що раніше Кійосакі відкидав готівку як надійний інструмент для заощаджень, стверджуючи, що інфляція та монетарна політика знецінюють її. Натомість він закликав інвесторів переводити кошти у золото, срібло та Біткоїн.

Він також підкреслив важливість особистого фінансового планування. За словами Кійосакі, інвесторам без чіткої стратегії у періоди високої волатильності інколи краще взагалі не діяти й обирати підходи, що відповідають їхній схильності до ризику, замість того щоб копіювати відомих інвесторів.

Джерело: Finbold.