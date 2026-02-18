Долар «ось-ось помре» — Роберт Кійосакі

Роберт Кійосакі, автор книжки «Багатий тато, бідний тато», каже, що бачить ознаки найбільшого обвалу долара США та ускладнень для глобальної монетарної системи

Кійосакі знову підтвердив свою давню «бичачу» позицію щодо дорогоцінних металів. Він стверджує, що ралі срібла підживлює не лише монетарна нестабільність, а й структурний попит, пов’язаний із технологічним бумом.

«Тож ви дивитеся на те, як на арену виходить ШІ, сонячна енергетика та всі ці речі, про які всі говорять. Срібло — це структурний метал майбутнього, і його просто не можуть отримати достатньо», — сказав Кійосакі.

У такому середовищі прорив срібла вище $100 за унцію неминучий, можливо — навіть до $200, якщо промисловий попит зберігатиметься у 2026 році. Але, за словами автора, цей рух сигналізує про глибші проблеми, що насуваються для економіки США.

Долар ось-ось помре

Згадуючи подібні заяви засновника Bridgewater Рея Даліо, Кійосакі зазначив, що фіатні валюти живуть у циклах, і долар, ймовірно, наближається до фінальної стадії.

«Коли золото й срібло зростають одночасно, історично це означає, що долар ось-ось помре», — сказав він.

Однією з ознак потенційного краху Кійосакі назвав зміщення глобальної сили в бік Китаю, а також ризик того, що надлишок доларів США, які зберігаються за кордоном, може хлинути назад у внутрішню економіку та спровокувати гіперінфляцію. Як паралель підприємець згадав свій особистий досвід у Зімбабве під час валютного колапсу країни.

Хоча Кійосакі прямо цього не згадував, додатковий аргумент нещодавно навів випуск Fund Manager Survey від Bank of America за лютий 2026 року: він показав, що короткі позиції проти долара США піднялися до найвищого рівня з 2012 року.

Зокрема, трейдери, схоже, роблять ставку на так званий наратив дедоларизації — навіть попри те, що «жорсткі» макроекономічні дані ще не повністю підтверджують цю тему.

Як захист Кійосакі й далі радить тримати не лише дорогоцінні метали, а й Біткоїн (BTC) та Ethereum (ETH).

Як важливе уточнення він додав, що вимірює багатство в унціях, а не в ціні, і зберігає значну частину своїх дорогоцінних металів за межами Сполучених Штатів.

Джерело: Finbold.