Коли срібло досягне $200 за унцію — прогноз Кійосакі

10.02.2026 19:40
Микола Деркач

На тлі відскоку срібла до $82 відомий інвестор і автор бестселера з особистих фінансів «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі написав у X, що щойно інвестував приблизно $50 000 у цей актив і встановив новий ціновий прогноз: $200 у 2026 році.

Фото: freepik.com, pngwing.com

За словами Кійосакі, він придбав додаткові 600 монет U.S. Silver Eagles вагою 1 унція кожна за ціною на момент публікації $82. Рішення він пояснив давнім оптимізмом щодо срібла і переконанням, що спотова ціна зросте до $200 до кінця року.

Якщо прогноз автора справдиться, остання інвестиція Кійосакі у срібло може принести майже 144% зростання протягом 2026 року.

Втім, аргументація Кійосакі швидко викликала скепсис. Ґрант Кардон, інвестор у фонди акцій та нерухомість із близько $5 млн активів під управлінням (AUM), відреагував запитанням, чи не впливає на Кійосакі його «Багатий тато» або «Бідний тато».

Роберт Кійосакі знову застерігає від заощаджень у доларах США

Окремо Кійосакі скористався нагодою, щоб знову попередити підписників: ті, хто заощаджує у фіатній валюті (американський долар він регулярно називає «фальшивим»), — «найбільші невдахи». Також він заявив, що долар США «має проблеми». Зокрема, індекс долара США (U.S. Dollar Index), який відстежує курс американської валюти щодо кошика інших ключових валют, останніми місяцями стабільно знижувався і за минулий рік впав більш ніж на 10%.

Читайте також: Кійосакі назвав обвал ринків «розпродажем»

Надалі перспектива долара залишається невизначеною: кандидат президента Дональда Трампа на посаду наступного голови ФРС Кевін Ворш вважається прихильником жорсткішої монетарної політики та навряд чи активно стимулюватиме економіку. Водночас очікується, що він може піти на зниження ставок за ініціативою президента.

Чи справді Роберт Кійосакі купував срібло по $82

Заява Кійосакі про збільшення позиції в сріблі пролунала через кілька днів після скандалу. Інвестор повідомив, що не купував Біткоїн роками, золото — десятиліттями, а срібло — з кінця 2025 року, що, ймовірно, суперечить його попереднім дописам, у яких він стверджував, що активно купує і закликає робити це інших.

У відповідь на критику Кійосакі відкинув закиди та підтвердив свою загальну віру в довгострокову цінність криптовалюти та двох товарних активів. Водночас він додав: «Я не маю уявлення, коли придбав ці активи, але радий, що придбав».

Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовини


