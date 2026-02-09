Кійосакі відповів на звинувачення в брехні щодо купівлі Біткоїна

Автор книжки «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі відкинув звинувачення в тому, що він вводив людей в оману щодо своєї історії купівлі Біткоїна (BTC)

За словами фінансового освітянина, критики надто зациклилися на датах купівлі, замість того щоб дивитися на довгострокову цінність активу, яку він давно ставить вище за традиційні інструменти.

Суперечка спалахнула після заяви Кійосакі від 6 лютого, що він перестав купувати Біткоїн на рівні $6 000. Така ціна востаннє була кілька років тому, тож його почали звинувачувати в непослідовності публічних заяв.

У відповідь він пояснив, що йшлося про ціновий поріг, а не про дату покупки, і поставив під сумнів, чому опоненти зосереджуються на таймінгу, а не на результаті.

«Тій людині, яка сказала, що я брехав, ніби купував Біткоїн по $6 000… Я знаю свою «страйк-ціну», а не дату. Він безпідставно звинувачує мене саме в даті, коли я купував Біткоїн. Чому його взагалі має хвилювати, в який день я його купив? У нього є особистий інтерес називати мене брехуном?» — написав Кійосакі.

Хвиля критики посилилася, бо ця теза виглядала суперечливою на тлі його попередніх коментарів. У січні 2026 року Кійосакі закликав інвесторів продовжувати купувати Біткоїн, золото, срібло та Ethereum попри коливання цін — тоді Біткоїн був поблизу $90 000.

Заклики Кійосакі купувати більше Біткоїна

Такий підхід не узгоджувався й з іншими його заявами у 2025 році, де він натякав, що продовжує накопичувати Біткоїн уже на значно вищих рівнях, зокрема й вище $100 000.

Цікаве по темі: Кійосакі назвав обвал ринків «розпродажем»

Ці розбіжності й спричинили критику. Опоненти стверджували, що Кійосакі або вводить в оману, коли говорить, ніби припинив купувати Біткоїн багато років тому, або перебільшує обсяги поточних покупок, паралельно просуваючи його як захист від інфляції та ризиків фіатних валют.

У відповідь Кійосакі наголосив, що дати купівлі загалом не мають великого значення, бо для нього ключове — скільки та яких активів він накопичив.

Він додав, що купив би ще Біткоїна, якби той знову опустився до $6 000, незалежно від того, коли це станеться, а також заявив, що готується збільшити частку золота у своєму портфелі.

У цьому контексті інвестор подав конфлікт як різницю інвестиційної філософії: на його думку, довгостроковий добробут формують накопичення активів у Біткоїні, дорогоцінних металах, нерухомості та енергетиці, а не суперечки про конкретні дати покупок.

Позиція Кійосакі щодо альтернативних активів

Загалом він і далі виступає прихильником Біткоїна, золота та срібла як «справжніх грошей», що можуть захистити від ризиків фіатних валют та економічної нестабільності. Навіть нещодавні просідання він розцінює як можливість для покупок.

Зокрема, Кійосакі зберігає агресивні цінові орієнтири на 2026 рік: він прогнозує Біткоїн на рівні $250 000, золото — $27 000 за унцію, а срібло — $200 за унцію. Серед причин він називає зростання боргу США, знецінення валюти та масштабний перетік капіталу в «тверді» активи.

Водночас критики нагадують про його історію гучних попереджень про крах ринків, які так і не справдилися, зокрема прогнози про «історичний обвал» у 2025 році та схожі заяви у 2021-му. Деякі активи, які він публічно підтримував, згодом показували слабшу динаміку, ніж ширший ринок.

