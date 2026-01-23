Чому Кійосакі не зважає на обвал крипторинку

Роберт Кійосакі написав, що, на відміну від багатьох інших інвесторів і спостерігачів, його не хвилює «кривава баня» на крипторинку, яка стерла близько $220 млрд у період між 18 січня та 23 січня

Відомий автор бестселера з особистих фінансів «Багатий тато, бідний тато» пояснив, що йому «байдуже», чи піде ціна Біткоїна (BTC) — або золота та срібла — в будь-який бік.

Натомість Кійосакі вважає, що якщо володіти криптовалютою та двома металами й продовжувати в них інвестувати, люди й надалі багатітимуть. Однією з ключових причин, за словами автора, є те, що національний борг США постійно зростає, а купівельна спроможність американського долара (USD) падає.

Зокрема, державний борг зріс із $36,19 трлн наприкінці 2024 року до понад $38,40 трлн наприкінці 2025-го — попри обіцянку президента США Дональда Трампа та Ілона Маска скоротити витрати. За той самий період вартість USD знизилася на 2,68%.

«Світ має некомпетентних, надто освічених PhD… таких, як мій бідний тато… які контролюють ФРС, Міністерство фінансів та уряд США», — Роберт Кійосакі.

Чому Кійосакі не турбують рухи цін криптоактивів та сировини

Останній допис у X загалом відповідає його давньому меседжу. Протягом багатьох років Кійосакі критикує фіатні валюти на кшталт USD як «нічого не варті» та прогнозує неминучу кризу, яка нібито зітре більшу частину світового багатства.

Цікаве по темі: Криптотрейдер перетворив $4000 на $1 млн за 3 години

Хоча прогнозована рецесія так і не настала, інвестпоради Роберта Кійосакі — купувати більше BTC, золота, срібла, а за можливості також бізнеси з грошовим потоком, нерухомість і ранчо з вагю — останніми роками були доволі результативними.

Улюблені для автора сировинні активи останніми місяцями прискорено оновлювали історичні максимуми. За останні 12 місяців золото зросло на 78,70% — до $4 923, а срібло підскочило на 225% — майже до $99 за той самий період.

Крім того, попри останнє падіння, оцінка Біткоїна демонструє довгострокову стійкість. Хоча за рік криптовалюта знизилася на 14,35%, її ціна на момент написання — $89 140 — вища за будь-які значення, яких актив досягав до кінця 2024 року.

Наскільки надійні інвестпоради Роберта Кійосакі

Водночас варто враховувати, що цінність порад Роберта Кійосакі може значною мірою залежати від таймінгу та здатності інвестора утримувати актив як завгодно довго. Якби інвестор дослухався до автора та купив BTC наприкінці 2021 року, йому довелося б чекати до початку 2024-го, щоб угода стала прибутковою.

Так само Кійосакі закликав підписників купувати більше криптовалюти за цінами вище ніж $100 000, і з огляду на поточний рівень Біткоїна немає чітких ознак того, коли такі покупки можуть стати прибутковими.

Джерело: Finbold.